Les déposants prennent d’assaut 3 banques libanaises, exigeant leur propre argent

BEYROUTH (AP) – Des déposants libanais, dont un policier à la retraite, ont pris d’assaut au moins trois banques dans le pays à court d’argent mardi après que les banques ont mis fin à une grève d’une semaine et ont partiellement rouvert.

Alors que la crise économique paralysante de la petite nation méditerranéenne continue de s’aggraver, un nombre croissant de déposants libanais ont choisi de s’introduire dans les banques et de retirer de force leur épargne piégée. Les banques libanaises à court de liquidités ont imposé des limites informelles aux retraits en espèces. Les cambriolages reflètent la colère croissante du public envers les banques et les autorités qui ont lutté pour réformer l’économie corrompue et meurtrie du pays.

Les trois quarts de la population ont plongé dans la pauvreté dans une crise économique que la Banque mondiale décrit comme l’une des pires depuis plus d’un siècle. Pendant ce temps, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur par rapport à ce dollar, ce qui rend difficile pour des millions de personnes à travers le pays de faire face à la flambée des prix.

Ali al-Sahli, un officier à la retraite qui a servi dans les Forces de sécurité intérieure du Liban, a fait une descente dans une succursale de la BLC Bank dans la ville orientale de Chtaura, exigeant 24 000 dollars d’économies piégées à transférer à son fils, qui doit un loyer et des frais de scolarité en Ukraine.

“Comptez l’argent, avant que l’un de vous ne meure”, a déclaré al-Sahli dans une vidéo qu’il a enregistrée d’une main tout en agitant une arme de l’autre.

Selon Depositors’ Outcry, un groupe de protestation, al-Sahli a déclaré qu’il avait proposé de vendre son rein pour financer les dépenses de son fils, après que la banque l’ait empêché pendant des mois de transférer de l’argent. Avec son fils devant des mois de loyer et de frais de scolarité, l’officier à la retraite a demandé de l’aide au groupe de protestation.

Dans la vidéo qu’il a filmée sur son téléphone portable, al-Sahli a brandi une arme de poing, menaçant de tirer, si les employés de la banque ne l’obligeaient pas. Les employés ont eu du mal à le calmer, alors que les manifestants du groupe des déposants et les passants le regardaient de l’extérieur.

Al-Sahli n’a pu récupérer aucune partie de son argent et les forces de sécurité l’ont arrêté.

Ailleurs, un déposant a fait irruption dans une succursale de la Byblos Bank dans la ville méridionale de Tyr. Et dans la ville de Tripoli, dans le nord du pays, des employés de la Qadisha Electricity Company ont fait irruption dans une succursale locale de la First National Bank pour protester contre les banques qui déduisaient des frais sur leurs retards de paiement des salaires. L’armée libanaise est arrivée sur le site de Tripoli et a patrouillé dans la zone.

Certains groupes de protestation des déposants, dont le déposant’ Outcry, ont soutenu les cambriolages et ont juré de continuer à le faire.

“Nous envoyons un message aux banques que leurs mesures de sécurité n’arrêteront pas les déposants, car ces déposants sont tous en difficulté”, a déclaré le coordinateur des médias de Depositors’ Outcry, Moussa Agassi, à l’Associated Press. “Nous essayons de dire aux propriétaires de banques d’essayer de trouver une solution, et renforcer les mesures de sécurité ne les protégera pas.”

Le grand public a félicité les déposants en colère, certains les qualifiant même de héros, notamment Sally Hafez, qui a pris d’assaut une succursale bancaire de Beyrouth avec un faux pistolet et un bidon d’essence pour emporter quelque 13 000 dollars afin de financer le traitement contre le cancer de sa sœur de 23 ans.

Les banques ont cependant condamné les cambriolages et exhorté le gouvernement libanais à fournir du personnel de sécurité.

Fin septembre, l’Association des banques du Liban a fermé ses portes pendant une semaine après qu’au moins sept déposants ont fait irruption dans des succursales et ont pris de force leurs économies piégées ce mois-là, invoquant des problèmes de sécurité. La semaine dernière, les banques ont partiellement rouvert une poignée de succursales, n’accueillant que des clients commerciaux sur rendez-vous dans leurs locaux.

Pendant ce temps, le Liban a du mal à restructurer son secteur financier et son économie pour parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage. Le FMI a critiqué les responsables libanais pour la lenteur de leurs progrès.

Kareem Chehayeb, Associated Press