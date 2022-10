Les déposants prennent d’assaut 3 banques libanaises, exigeant leur propre argent

BEYROUTH – Des déposants libanais, dont un policier à la retraite, ont pris d’assaut au moins trois banques dans le pays à court d’argent mardi après que les banques ont mis fin à une grève d’une semaine et ont partiellement rouvert.

Alors que la crise économique paralysante de la petite nation méditerranéenne continue de s’aggraver, un nombre croissant de déposants libanais ont choisi de s’introduire dans les banques et de retirer de force leur épargne piégée. Les banques libanaises à court de liquidités ont imposé des limites informelles aux retraits en espèces. Les cambriolages reflètent la colère croissante du public envers les banques et les autorités qui ont lutté pour réformer l’économie corrompue et meurtrie du pays.