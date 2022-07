Les déposants des banques chinoises font face à la police dans une manifestation de colère

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une grande foule de déposants bancaires chinois en colère ont affronté la police dimanche, certains malmenés lorsqu’ils ont été emmenés, dans une affaire qui a attiré l’attention en raison de tentatives antérieures d’utilisation d’une application de suivi COVID-19 pour les empêcher de se mobiliser.

Des centaines de personnes ont brandi des banderoles et scandé des slogans sur les larges marches de l’entrée d’une succursale de la Banque centrale de Chine dans la ville de Zhengzhou, dans la province du Henan, à environ 620 kilomètres (380 miles) au sud-ouest de Pékin. Une vidéo prise par un manifestant montre des équipes de sécurité en civil bombardées de bouteilles d’eau et d’autres objets alors qu’elles chargent la foule.

Des vidéos ultérieures publiées sur les réseaux sociaux montrent un nombre incertain de manifestants poussés individuellement et dans les escaliers par des équipes de sécurité vêtues de t-shirts blancs ou noirs. Les appels téléphoniques à la police de la ville de Zhengzhou et de la province du Henan ont sonné sans réponse.

Les manifestants font partie des milliers de clients qui ont ouvert des comptes dans six banques rurales du Henan et de la province voisine de l’Anhui qui offraient des taux d’intérêt plus élevés. Ils ont découvert plus tard qu’ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds après que les médias eurent rapporté que le chef de la société mère des banques était en fuite et recherché pour délits financiers.

“Nous sommes venus aujourd’hui et voulions récupérer nos économies, car j’ai des personnes âgées et des enfants à la maison, et l’impossibilité de retirer des économies a gravement affecté ma vie”, a déclaré une femme de la province du Shandong, qui n’a donné que son nom de famille, Zhang. , par peur des représailles.

Ce qui avait été un scandale local est devenu un incident national le mois dernier en raison de l’utilisation abusive de l’application de suivi COVID-19. Beaucoup de ceux qui se sont rendus à Zhengzhou pour exiger une action des régulateurs ont constaté que leur état de santé sur l’application était devenu rouge, les empêchant de voyager. Certains ont déclaré avoir été interrogés par la police après s’être enregistrés dans leur hôtel pour savoir pourquoi ils étaient venus en ville. Cinq fonctionnaires de Zhengzhou ont ensuite été punis.

Les manifestants se sont rassemblés avant l’aube dimanche devant le bâtiment de la Banque populaire de Chine à Zhengzhou. Des véhicules de police avec des feux clignotants peuvent être vus dans des vidéos prises dans l’obscurité du petit matin. La police a fermé la rue et à 8 heures du matin avait commencé à se masser de l’autre côté, a déclaré Zhang.

Outre la police en uniforme, il y avait les équipes d’hommes en T-shirts simples. Un régulateur bancaire et un responsable du gouvernement local sont arrivés, mais leurs tentatives de parler à la foule ont été criées. Zhang et un autre manifestant, un homme de Pékin surnommé Yang, ont déclaré à l’AP que les manifestants avaient déjà entendu parler des responsables et ne croyaient pas ce qu’ils disaient. Yang a refusé d’être identifié par son nom complet, craignant la pression des autorités.

La police a ensuite annoncé aux manifestants depuis un véhicule avec un mégaphone qu’ils étaient un rassemblement illégal et qu’ils seraient arrêtés et condamnés à une amende s’ils ne partaient pas. Vers 10 heures du matin, les hommes en tee-shirts se sont précipités sur la foule et l’ont dispersée. Zhang a dit avoir vu des femmes traînées dans les escaliers de l’entrée de la banque.

Zhang elle-même a été frappée et a dit qu’elle avait demandé à l’officier : « Pourquoi m’as-tu frappée ? Selon elle, il a répondu : “Qu’y a-t-il de mal à te battre ?”

Yang a déclaré avoir été frappé par deux agents de sécurité, dont un qui était tombé des escaliers et a pensé à tort dans le chaos que Yang l’avait frappé ou poussé.

“Bien que les protestations et les manifestations répétées n’aient pas nécessairement un grand impact, je pense qu’il est toujours utile que davantage de gens nous connaissent et nous comprennent ou sympathisent avec nous”, a déclaré Yang. “Chaque fois que vous le faites, vous pourriez faire une différence. Bien que vous soyez touché, ils ne peuvent vraiment rien vous faire, n’est-ce pas?”

Les manifestants ont été transportés par bus vers divers sites où Zhang a déclaré qu’ils avaient été contraints de signer une lettre garantissant qu’ils ne se rassembleraient plus.

Dimanche soir, les régulateurs bancaires du Henan ont publié un bref avis sur leur site Web indiquant que les autorités accéléraient la vérification des fonds des clients dans quatre des banques et la formulation d’un plan pour résoudre la situation afin de protéger les droits et les intérêts du public.