Partout dans le monde, les efforts de vaccination se déploient plus lentement que promis, alors même que de nouveaux cas montent en flèche et qu’un nombre record de patients infectés par le virus inondent les hôpitaux, ce qui impose un double fardeau aux prestataires de soins de santé chargés de diriger les campagnes de vaccination.

Avec une variante plus contagieuse du coronavirus obligeant l’Angleterre à imposer un nouveau verrouillage national strict et les nations européennes étendant les restrictions face à la hausse des cas, les dirigeants politiques ont promis que les vaccinations de masse mettront fin aux souffrances.

La menace posée par la variante à propagation rapide ajoute une urgence supplémentaire à un défi déjà redoutable. Et même dans les endroits où le déploiement a été relativement fluide, il n’est pas assez rapide pour devancer le virus.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que l’Angleterre serait enfermée jusqu’à ce que les vaccinations atteignent les quatre groupes les plus vulnérables: les résidents des maisons de retraite et ceux qui s’occupent d’eux, toutes les personnes de plus de 70 ans, les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne et les personnes extrêmement vulnérables.

«Si nous réussissons à vacciner tous ces groupes, nous aurons retiré un grand nombre de personnes de la voie du virus», a-t-il déclaré.