Les dépliants du comité d’action politique soutenu par le syndicat s’ajoutent à la course primaire déjà tendue du commissaire aux autoroutes du canton de Nunda – Shaw Local

Un comité d’action politique soutenu par le syndicat s’est lancé dans la course primaire à double sens pour le commissaire aux autoroutes du canton de Nunda, envoyant des dépliants alléguant les méfaits du titulaire, Mike Lesperance.

Les publicités, créées par un comité d’action politique appelé “Lunch Pail Republican PAC”, présentent une photo Shaw Local de Lesperance, utilisée sans autorisation et trafiquée pour le faire ressembler à un clown, et allèguent qu’il a utilisé le favoritisme et le népotisme dans l’embauche et la passation de marchés. , il a coûté de l’argent aux contribuables en utilisant une comptabilité « louche » et qu’il « joue à des jeux avec des matériaux de construction de routes ».

L’allégation concernant le favoritisme et le népotisme est centrée sur un article du Northwest Herald de 2018, dans lequel les administrateurs du canton de McHenry remettent en question l’embauche du fils de Lesperance. Nulle part dans l’article les mots favoritisme ou népotisme n’apparaissent.

Lesperance a nié les affirmations dans une interview avec le Northwest Herald plus tôt cette semaine, affirmant que les pratiques comptables normales sont présentées à tort comme « néfastes ». Il se présente contre Eric Dowd, un autre républicain, aux élections primaires de février.

Dowd a dit qu’il savait que ces dépliants avaient été faits en son nom et a nié toute inexactitude : “Il n’y a rien sur une question de campagne que quelqu’un ait envoyé en mon nom qui ne soit pas factuel”, a-t-il déclaré au Northwest Herald.

Le PAC qui a développé les dépliants, les Républicains Lunch Pail, soutient généralement les candidats et les questions favorables à l’investissement dans les infrastructures de transport de manière bipartite, ainsi que ceux qui sont bons avec l’industrie syndicale de la construction, a déclaré Marc Poulos, qui a répondu au Nord-Ouest. Herald au nom du groupe.

Poulos est le directeur exécutif de la Fondation pour les contrats équitables de l’Indiana, de l’Illinois et de l’Iowa et est membre de la section locale 150 de l’Union internationale des ingénieurs d’exploitation, selon une biographie sur le site Web de la fondation. Il avait servi comme avocat général du chapitre.

La section locale 150 a créé Lunch Pail Republicans dans l’Indiana en 2012, initialement créée pour lutter contre des lois telles que le «droit au travail», qui interdisent les accords obligeant les employés à adhérer ou à payer des cotisations à un syndicat, selon le site Web du chapitre.

Le comité d’action politique aide dans les campagnes politiques à travers l’Illinois, a déclaré Poulos, y compris les courses législatives aux niveaux étatique, fédéral et local, et la liste de candidats «For a Better Nunda», dont Dowd fait partie, font partie des candidats soutenus. par le CAP.

Poulos a refusé de commenter le degré d’implication de Dowd dans la création des dépliants, affirmant que les républicains de Lunch Pail “ne commentent pas le côté administratif de ce que nous faisons”. Il a également refusé de caractériser exactement quels étaient ses arguments pour les affirmations du dépliant selon lesquelles Lesperance utilise le népotisme.

Eric Dowd, à gauche, et Mike Lesperance. (Photos fournies)

L’une des principales critiques formulées par les dépliants est que Lesperance a coûté aux contribuables du canton de Nunda plus de 800 000 $ en «comptabilité gouvernementale louche».

Dowd a souligné la façon dont Lesperance a déplacé la taxe foncière du district routier pour réserver plus de fonds au canton au lieu de partager une partie de ces dollars avec les municipalités situées dans le canton.

Le canton a deux postes dans sa redevance pour les routes, dont l’un est partagé avec les municipalités. Au fil des ans, le canton a prélevé moins pour l’élément de ligne partagé et plus sur un autre élément de ligne qu’il n’a pas à partager.

Cela signifie que le prélèvement du district routier est resté globalement stable, mais le district routier peut conserver davantage les dollars collectés, une décision que Dowd a critiquée avec le maire de McHenry, Wayne Jett.

“[Lesperance] ne laboure pas ma route ou ne répare pas ma route. McHenry le fait, mais McHenry est privé de cet argent de remboursement », a déclaré Dowd, qui vit dans la ville de McHenry. “Chaque municipalité est de la même manière.”

Les revenus à payer pour l’amélioration des rues de la ville de McHenry ont considérablement diminué à cause de Lesperance, a déclaré Jett dans un message Facebook cette semaine.

Bien que Lesperance vante le maintien de la taxe routière du canton de Nunda depuis 2015, Jett a déclaré que cela se faisait “aux dépens de la ville des habitants de McHenry”.

“Depuis 2015, cela revient à réduire la part légale de la ville d’environ 230 000 $ – de l’argent qui aurait été utilisé par la ville pour entretenir les routes de la ville”, a déclaré Jett dans le message. “À une époque où les prélèvements fiscaux sont serrés partout, Iron Mike a pris de l’argent aux habitants de la ville de McHenry et cela doit cesser.”

Lesperance ne conteste pas qu’il a fait le changement, quelque chose qu’il a dit était nécessaire pour couvrir l’augmentation des dépenses.

La masse salariale et le coût de l’asphalte augmentent chaque année, a déclaré Lesperance. Ainsi, au lieu d’augmenter les impôts, il a transféré l’argent du fonds des routes et des ponts, qui est le fonds le moins utilisé, au fonds permanent des routes en dur, pour couvrir ces dépenses accrues.

“Cela se traduit simplement par le fait que nous ne partageons plus cet argent avec les municipalités”, a déclaré Lesperance. “Ce n’est pas méchant. Il n’y a pas de comptabilité louche.

En fait, a déclaré Lesperance, c’est une “pratique courante”.

Comme les districts routiers des cantons n’ont que deux sources de revenus, la taxe sur les carburants pour véhicules à moteur et les impôts fonciers, les autres possibilités d’augmenter les revenus sont minces, a déclaré Lesperance.

“Les municipalités comme McHenry reçoivent des dizaines de millions de dollars de nos impôts par an”, a-t-il déclaré. “Le district routier … prend 3 millions de dollars par an, pas des dizaines de millions, 3 millions de dollars”, a déclaré Lesperance. « Pourquoi les municipalités obtiennent-elles de l’argent par des moyens détournés via les districts routiers des cantons ? Pourquoi ne prélèvent-ils pas l’argent dont ils ont besoin et nous prélèverons l’argent dont nous avons besoin ? »

Dowd a déclaré qu’il restituerait le prélèvement afin que les municipalités obtiennent la part appropriée.

“Je leur donnerais ce qu’ils devraient recevoir”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les accusations de favoritisme ou de népotisme, Dowd souligne l’embauche par Lesperance de l’ancien commissaire aux autoroutes du canton d’Algonquin, Bob Miller, et des gendres de Miller.

Lesperance a déclaré qu’il ne connaissait aucun des gendres de Miller avant qu’ils ne viennent travailler dans le district routier du canton de Nunda. Ils étaient les personnes les plus qualifiées pour le poste, a-t-il dit, et Bob Miller est «un être humain extrêmement talentueux» qui travaille de façon saisonnière pour le district routier à temps partiel.

Lesperance dit qu’il n’a jamais eu de parents de sang travaillant dans le district de Nunda Township Road. Il a dit qu’il embauchait des gens en raison de leur niveau de compétence et de ce qu’ils apportaient au district de Nunda Township Road.

“Quand nous voulons embaucher quelqu’un, nous mettons une annonce dans le journal”, a déclaré Lesperance. “C’est comme ça que nous embauchons nos gens.”

Lesperance, a déclaré au Northwest Herald cette semaine que, lorsque son fils avait postulé pour la première fois à un emploi dans le canton de McHenry, il avait dit au commissaire de la route James Condon de ne pas embaucher son fils. Il a dit qu’il voulait que son fils “aille à O’Hare et trouve un travail là où il appartient”.

La deuxième fois que son fils a postulé pour le poste, il a demandé à son père de rester en dehors de l’embauche, ce qu’il a fait, a déclaré Lesperance.

En ce qui concerne son fils, Lesperance a déclaré que Benton avait une double spécialisation en Bible et en philosophie et qu’il était également technicien en aviation, pilote commercial et instructeur de vol de pilote commercial.

“Il n’a pas besoin de mon aide pour trouver un emploi n’importe où dans le monde”, a déclaré Lesperance. “Et je n’ai jamais demandé à personne de trouver un emploi à l’un de mes enfants.”