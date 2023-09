Les déplacements à vélo du nord au sud de Kelowna sont sur le point de devenir plus faciles

Un nouvel ajout au corridor de transport actif à Kelowna est presque prêt à être utilisé à vélo, en scooter ou en patin à roulettes.

Une fois le corridor terminé, les gens pourront se déplacer à vélo en toute sécurité depuis le Rail Trail au nord de Kelowna jusqu’à Mission Creek Greenway et les quartiers de Lower Mission au sud de la ville.

Actuellement, le corridor de transport actif commence au nord de Kelowna, à l’intersection de l’avenue Cawston et de la rue Ethel. Le couloir descend la rue Ethel jusqu’à son intersection avec l’avenue Raymer, au niveau de l’installation de traitement des eaux usées. Les cyclistes peuvent contourner l’installation en empruntant le couloir allant de l’avenue Raymer à la rue Richter, puis sur le chemin KLO.

La nouvelle section du sentier prolongera le couloir à partir du chemin KLO. jusqu’au chemin Barrera., le long du chemin Casorso.

La construction du nouveau tronçon du corridor le long de Casorso devrait être achevée d’ici la fin septembre.

@kelownacapnews Apprenez-en davantage sur le corridor de transport actif qui relie le nord au sud de Kelowna sur Kelownacapnews.com. ♬ All Star – Smash Bouche

Les cyclistes peuvent rouler depuis Barrera Road. jusqu’à Lakeshore, là où le sentier croise la voie verte de Mission Creek. À l’avenir, le couloir sera étendu jusqu’au quartier de Lower Mission.

Pour consulter tous les futurs plans et cartes des pistes cyclables et en savoir plus sur l’objectif de la ville de Kelowna d’offrir des connexions confortables et sûres entre les destinations clés pour les cyclistes de tous âges et de toutes capacités, visitez kelowna.ca.

