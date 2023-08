Les dépisteurs canadiens tiennent le coup au World Jamboree en Corée du Sud malgré une chaleur torride

Les scouts du Canada sont déterminés à profiter d’un jamboree mondial en Corée du Sud et malgré la chaleur accablante qui a incité des milliers d’autres participants à se retirer.

La Corée du Sud va de l’avant avec l’événement, rejetant un appel de l’organisme mondial du scoutisme pour écourter l’événement alors qu’une vague de chaleur punitive a poussé des milliers de scouts britanniques à commencer à quitter le camping côtier samedi. Les éclaireurs américains devraient partir au cours du week-end.

« Alors que les jeunes et les bénévoles de Scouts Canada font face à des défis liés à la chaleur, la situation et l’infrastructure du jamboree se sont améliorées grâce à la participation de [World Organization of the Scout Movement] et le gouvernement coréen, et l’expérience des jeunes demeure généralement positive », a déclaré Scouts Canada dans un communiqué publié samedi.

Le contingent canadien au 25e Jamboree Scout Mondial comprend 235 jeunes et 143 bénévoles. Ils restent « de bonne humeur ». Cinq adultes et quatre jeunes ont subi un « stress thermique » de mardi à vendredi, a indiqué Scouts Canada dans son communiqué.

Des centaines de personnes traitées pour des affections liées à la chaleur

Des centaines de participants ont été soignés pour des affections liées à la chaleur depuis le début du jamboree mercredi sur le site côtier de Buan alors que la Corée du Sud est aux prises avec l’un de ses étés les plus chauds depuis des années.

Le Premier ministre Han Duck-soo a déclaré lors d’une conférence de presse que la Corée du Sud était déterminée à poursuivre l’événement comme prévu jusqu’au 12 août. Il a promis des mesures de sécurité supplémentaires, notamment davantage de personnel médical, des véhicules climatisés et des structures offrant de l’ombre.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a promis un « approvisionnement illimité » de bus climatisés et de camions frigorifiques pour fournir de l’eau réfrigérée.

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo s’adresse aux médias lors du Jamboree scout mondial à Buan, en Corée du Sud, samedi. Il a déclaré que le pays était déterminé à poursuivre l’événement comme prévu jusqu’au 12 août. (Kim Joo-hyung/Yonhap/Associated Press)

Environ 700 travailleurs supplémentaires seront déployés pour aider à entretenir les salles de bains et les douches, que certains participants ont décrites comme sales ou négligées. Il y aura également plus d’activités culturelles impliquant des voyages dans d’autres régions afin que les scouts ne soient pas entièrement coincés dans un lieu avec des problèmes de chaleur, ont déclaré des responsables.

« Toutes les patrouilles de Scouts Canada ont exprimé le désir de rester au jamboree », a déclaré Scouts Canada. « Compte tenu des améliorations apportées à l’infrastructure et des commentaires des participants, le contingent canadien restera sur place et continuera de surveiller la situation. »

Préoccupations concernant la sécurité des scouts soulevées avant l’événement

Environ 40 000 scouts de 158 pays, pour la plupart des adolescents, se trouvent au camping du jamboree construit sur des terres gagnées sur la mer. Bien avant le début de l’événement, les critiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait d’amener autant de jeunes dans une vaste zone sans arbres sans protection contre la chaleur estivale.

Han a insisté sur le fait que les organisateurs avaient apporté des « améliorations significatives » pour faire face à la chaleur extrême et a déclaré que la décision de continuer était soutenue par les représentants des contingents scouts nationaux qui se sont rencontrés samedi.

Han a souligné comment le pays consacrait des ressources nationales à l’événement, notamment des dizaines de véhicules gouvernementaux fournissant des systèmes de refroidissement, des structures d’ombrage achetées auprès de bases militaires et des équipes d’infirmières et de médecins des principaux hôpitaux.

« Nous continuerons d’essayer jusqu’à ce que les participants soient pleinement satisfaits », a déclaré Han.

L’Organisation mondiale du mouvement scout avait précédemment demandé aux organisateurs sud-coréens d’envisager de mettre fin à l’événement plus tôt. Les organisateurs doivent fournir des assurances que des ressources supplémentaires seront disponibles pour résoudre les problèmes causés par la vague de chaleur, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

« Nous continuons d’appeler l’hôte et le gouvernement coréen à honorer leurs engagements de mobiliser des ressources financières et humaines supplémentaires et à faire de la santé et de la sécurité des participants leur priorité absolue », indique le communiqué.

Plus de 4 000 scouts britanniques déménagent dans des hôtels

La UK Scout Association a annoncé qu’elle retirait plus de 4 000 scouts britanniques et les transférait dans des hôtels. Des centaines d’éclaireurs américains quitteront également le site dimanche et se réinstalleront dans une base militaire américaine près de la capitale, Séoul.

Un e-mail du contingent américain a déclaré que le départ était nécessaire en raison des conditions météorologiques extrêmes et des conditions qui en résultaient.

Les États-Unis comptent environ 1 100 personnes dans leur contingent. Alors que les scouts américains et leurs responsables adultes quitteront le site, la plupart des membres du personnel américain aidant aux opérations du jamboree ont choisi de rester, selon Mark Beese, co-responsable des communications à l’Organisation mondiale du mouvement scout.

Les membres scouts britanniques se rassemblent pour quitter le camping du Jamboree Scout Mondial à Buan, en Corée du Sud, samedi. Les participants du Canada sont de bonne humeur et déterminés à rester, selon Scouts Canada. (Kim Joo-hyung/Yonhap/Associated Press)

Les organisateurs sud-coréens ont déclaré que des dizaines de scouts de Singapour avaient également décidé de partir.

Certains scouts et membres de la famille ont exprimé leur déception. Raymond Wong, un ingénieur de la région de la baie de San Francisco dont les fils sont présents, a déclaré que les participants devraient pouvoir choisir s’ils partent.

« Ils vont très bien et s’amusent beaucoup. Ils sont très contrariés par la nouvelle », a déclaré Wong à propos de ses fils, âgés de 14 et 16 ans.

La Corée du Sud a relevé cette semaine son avertissement de temps chaud au plus haut niveau pour la première fois en quatre ans, avec des températures dans tout le pays oscillant entre 35 et 38 ° C vendredi. Au moins 19 personnes sont mortes de maladies liées à la chaleur depuis le 20 mai, a rapporté le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

Le gouvernement a déclaré que 138 participants au jamboree avaient reçu jeudi un traitement pour des maladies liées à la chaleur. Au moins 108 participants ont été soignés pour des affections similaires après la cérémonie d’ouverture de mercredi.

Choi Chang-haeng, secrétaire général du comité d’organisation du jamboree, a insisté sur le fait que l’événement était suffisamment sûr pour continuer. Il a lié le grand nombre de patients mercredi à une performance de K-pop lors de la cérémonie d’ouverture, qui, selon lui, a laissé de nombreux adolescents « épuisés après avoir activement libéré leur énergie ».