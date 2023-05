Les dépistages du cancer du sein devraient commencer à 40 ans, selon un panel américain

Selon projet de lignes directrices publié mardi par un panel soutenu par le gouvernement d’experts.

Le groupe de travail américain sur les services préventifs a déclaré que ses nouvelles directives pourraient sauver 19% de vies supplémentaires.

Chaque année aux États-Unis, environ 264 000 cas de cancer du sein sont diagnostiqué chez les femmes et environ 2 400 chez les hommes, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Environ 42 000 femmes et 500 hommes aux États-Unis meurent chaque année de la maladie.

Les dépistages du cancer du sein impliquent généralement une mammographie, qui est une radiographie du sein.

Les conseils du panel s’appliquent aux femmes cisgenres et à toutes les autres personnes désignées comme étant des femmes à la naissance qui présentent un risque moyen de cancer du sein. Elle ne s’applique pas aux personnes à haut risque de cancer du sein, y compris celles qui ont des antécédents familiaux de la maladie.

Les recommandations du US Preventive Service Task Force sont généralement largement adoptées aux États-Unis Le panneau orientation précédentedont la dernière mise à jour remonte à 2016, suggérait que les femmes devraient commencer le dépistage tous les deux ans à 50 ans.

Ces conseils indiquaient également que les femmes dans la quarantaine pouvaient parler à leur médecin de la possibilité de se faire dépister, en particulier si elles avaient des antécédents familiaux de cancer du sein.

À l’époque, le panneau était concerné que des dépistages plus précoces pourraient conduire à des traitements inutiles pour les femmes plus jeunes, y compris des biopsies qui s’avèrent négatives. UN biopsie est un échantillon de tissu prélevé sur le corps, qui est testé pour une maladie comme le cancer.

Mais le panel a déclaré qu’il avait modifié ces orientations en raison de « sciences nouvelles et plus inclusives » sur le cancer du sein chez les personnes de moins de 50 ans, a déclaré le Dr Carol Mangione, présidente sortante du groupe de travail américain sur les services préventifs, dans les lignes directrices.

Le taux de cancer du sein chez les femmes âgées de 40 à 49 ans a augmenté de 2 % chaque année en moyenne de 2015 à 2019, selon le Institut national du cancer.

Le panel a déclaré que les nouvelles directives visent également à atténuer les disparités dans les taux de mortalité par cancer du sein entre les femmes noires et les femmes blanches.

Les femmes noires sont 40 % plus susceptibles de mourir de la maladie que leurs homologues blancs et « attrapent trop souvent des cancers mortels à un plus jeune âge », le panneau a dit dans les lignes directrices.

Le panel a appelé « de toute urgence » à davantage de recherches sur la manière d’éliminer la disparité.

« Assurer que les femmes noires commencent le dépistage à 40 ans est une première étape importante, mais cela ne suffit pas pour améliorer les inégalités en matière de santé auxquelles nous sommes confrontés liées au cancer du sein », a déclaré le Dr Wanda Nicholson, vice-présidente du groupe, dans les lignes directrices.

D’autres groupes médicaux, y compris les Collège américain de radiologie et le Société américaine du cancerrecommandent déjà un dépistage annuel du cancer du sein avant 50 ans.

Environ 60 % des femmes âgées de 40 à 49 ans signalé avoir passé une mammographie au cours des deux dernières années en 2019, selon les Centers for Disease Control and Prevention.