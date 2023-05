Les dépistages du cancer du col de l’utérus doublent avec des kits de bricolage envoyés par la poste

« Je pense que nous devons vraiment faire des efforts pour augmenter le dépistage du cancer du col de l’utérus chez les femmes qui sont en retard pour le dépistage d’un an ou plus par rapport aux directives recommandées », a déclaré Smith. « Nous avons prouvé, avec de nombreuses preuves aux États-Unis et dans le monde, que l’intervention d’auto-collecte fonctionne bien et peut motiver le recours au dépistage en supprimant les obstacles pour les populations qui ont moins accès aux soins. »

« Nous espérons que cette recherche, combinée à toutes les preuves approfondies sur les performances positives de l’auto-collecte du VPH, fournira des informations supplémentaires à prendre en compte par la FDA pour l’approbation des kits de dépistage primaire », a déclaré Smith.

« L’approbation par le gouvernement des tests HPV à domicile aurait un impact énorme », a déclaré le co-auteur Noel Brewer, PhD, également de l’UNC Chapel Hill. « Nous pourrions mieux atteindre ceux des zones rurales où le dépistage du cancer du col de l’utérus est difficile à trouver. »