Les dépistages de la TSA dépassent les niveaux de 2019 en cas de pandémie d’abord

Pourtant, le jalon montre la forte augmentation de la demande de voyages en avion depuis un large déploiement de vaccins aux États-Unis ce printemps et un assouplissement des fermetures ou des restrictions liées à la pandémie. L’augmentation est principalement due aux voyages d’agrément intérieurs aux États-Unis, la plupart des voyages d’affaires et internationaux long-courriers étant toujours en attente.

La TSA a contrôlé près de 2,15 millions de personnes jeudi, soit près de 3% de plus que les 2,01 millions de personnes qui ont passé les points de contrôle de sécurité dans les aéroports américains le 1er juillet 2019. Il est peu probable que la tendance se maintienne. Le 1er juillet 2019 était un lundi et un point bas pour la semaine, lorsque les projections ont attiré plus de 706 000 personnes pour culminer le 5 juillet.

Southwest a annulé 194 vols, soit 5% de son horaire, selon le site de suivi des vols FlightAware. Plus de 800 vols – soit 23% de l’horaire de la journée – ont été retardés, a indiqué le site. Environ 130 vols américains – soit 4% du programme – ont été annulés et près de 700 ont été retardés, selon les données de FlightAware.

Les compagnies aériennes et les aéroports se démènent également pour s’assurer d’avoir suffisamment de personnel pour la haute saison estivale.

Il était interdit aux transporteurs de mettre en congé involontaire des travailleurs en échange de 54 milliards de dollars d’aide salariale fédérale. Mais les compagnies aériennes se sont tournées vers des mesures volontaires et ont exhorté les employés à prendre des rachats, des retraites anticipées ou des congés temporaires pendant la pandémie. Plusieurs tentent de les embaucher ou de les rappeler ainsi que d’embaucher du personnel temporaire ou nouveau à temps plein pour faire face à l’augmentation de la demande.

Plus tôt cette semaine, CNBC a annoncé que Southwest offrait une double rémunération aux agents de bord ainsi qu’aux agents des opérations au sol et de fret pour qu’ils se relaient au cours de la première semaine de juillet afin d’éviter les interruptions de vol. American a déclaré le mois dernier avoir réduit son calendrier pour la première quinzaine de juillet d’environ 1% en partie en raison de la forte augmentation de la demande et des contraintes de personnel.

JetBlue Airways a déclaré qu’elle donnerait aux agents de bord qui n’appellent pas entre le 1er juillet et le 6 septembre 800 $ ou quatre laissez-passer aller simple pour les futurs vols.

« Cet été ne sera pas facile sur le plan financier ou opérationnel, et les appels rendent cette période encore plus difficile », a déclaré Ed Baklor, vice-président de l’expérience en vol chez JetBlue, dans une note examinée par CNBC.

Delta Air Lines est en train d’embaucher 1 300 agents de réservation d’ici l’automne après que les clients ont dû faire face à des heures d’attente. La compagnie aérienne prévoit également d’embaucher des pilotes, des agents de bord et des mécaniciens.

United Airlines – qui, comme Delta, était plus prudente quant à l’ajout de vols cet été par rapport à American et Southwest – a crédité l’aide fédérale et un accord avec son syndicat de pilotes qui a maintenu de nombreux aviateurs à jour et disponibles pour voler comme l’aidant à éviter certains de ses concurrents. défis opérationnels.

Les aéroports sont également confrontés à de nombreux défis en matière de personnel, certains opérateurs de concession offrant des primes à la signature de 1 000 $ pour pourvoir les postes vacants de caissiers, cuisiniers et autres emplois.