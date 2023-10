Les dépenses technologiques des écoles en cas de pandémie ont-elles aidé les étudiants ? | Actualités, Sports, Emplois

WASHINGTON (AP) — Dès que les secours fédéraux en cas de pandémie ont commencé à arriver dans les écoles américaines, les appels incessants ont fait de même.

Des dizaines d’entreprises technologiques voulaient avoir une chance de prouver que leurs logiciels étaient ce dont les écoles avaient besoin. Mieux encore, ajoutaient-ils souvent, cela ne prendrait pas un centime des budgets des districts : les écoles pourraient utiliser leur nouvel argent fédéral.

Ils l’ont fait, et à une échelle considérable.

Une analyse des archives publiques d’Associated Press a révélé que bon nombre des plus grands systèmes scolaires ont dépensé des dizaines de millions de dollars en argent pandémique en logiciels et services d’entreprises technologiques, y compris des licences pour des applications, des jeux et des sites Web de tutorat.

Les écoles disposent cependant de peu ou pas de preuves que les programmes ont aidé les élèves. Certains des nouveaux logiciels étaient rarement utilisés.

L’ampleur totale des dépenses est inconnue car l’aide était accompagnée de peu d’exigences de déclaration. Le Congrès a accordé aux écoles un montant record de 190 milliards de dollars, mais ne les a pas obligées à déclarer publiquement leurs achats individuels.

L’AP a demandé aux 30 plus grands districts scolaires du pays des contrats financés par l’aide fédérale en cas de pandémie. Environ la moitié a fourni des documents illustrant un éventail de logiciels et de technologies, collectivement appelés « edtech ». D’autres n’ont pas répondu ou ont exigé des frais pour produire les disques totalisant des milliers de dollars.

Les écoles du comté de Clark dans la région de Las Vegas, par exemple, ont signé des contrats d’une valeur d’au moins 70 millions de dollars sur deux ans avec 12 consultants et entreprises en technologies éducatives. Ils incluent Achieve3000 (pour une suite d’applications d’apprentissage), Age of Learning (pour l’accélération des mathématiques et de la lecture), Paper (pour le tutorat virtuel) et Renaissance Learning (pour les applications d’apprentissage Freckle et MyON).

La pandémie a déclenché un boom pour les entreprises technologiques alors que les écoles se sont mises en ligne. Les revenus ont grimpé en flèche et les investisseurs ont investi des milliards dans les startups.

Dans le même temps, les nouvelles technologies de marketing ont permis aux entreprises d’attirer plus facilement l’attention des responsables des écoles, a déclaré Chris Ryan, qui a abandonné sa carrière dans les technologies éducatives pour aider les districts à utiliser efficacement la technologie. Equipés d’outils de vente automatisés, les spécialistes du marketing ont bombardé les enseignants et les chefs d’établissement d’appels, d’e-mails et de publicités ciblées.

« C’est probablement un prédateur, mais en même temps, les écoles cherchaient des solutions, donc les portes étaient ouvertes », a déclaré Ryan.

Dans les bureaux de l’école de la campagne de Nekoosa, dans le Wisconsin, les appels et les courriels sont parvenus à la directrice commerciale Lynn Knight.

« Je comprends qu’ils ont un travail à faire, mais quand l’argent est disponible, c’est comme un vampire qui sent le sang », a-t-elle déclaré. « C’est incroyable le nombre d’appels que nous avons reçus. »

Ces dépenses ont nourri une industrie dans laquelle la recherche et les preuves sont rares.

« Cet argent a servi à une grande variété de produits et de services, mais il n’a pas été distribué sur la base du mérite, de l’équité ou de preuves », a déclaré Bart Epstein, fondateur et ancien PDG d’EdTech Evidence Exchange, une organisation à but non lucratif qui aide les écoles à tirer le meilleur parti de leurs activités. de leur technologie. « Il a été distribué presque entièrement grâce au marketing, à l’image de marque et aux relations. »

De nombreuses écoles ont acheté des logiciels pour communiquer avec les parents et enseigner aux élèves à distance. Mais certains des plus gros contrats ont été attribués à des entreprises qui promettaient d’aider les enfants à rattraper leur retard.

Les écoles du comté de Clark ont ​​dépensé plus de 7 millions de dollars pour les applications Achieve3000. Certaines ont été largement utilisées, comme l’application d’alphabétisation Smarty Ants destinée aux jeunes étudiants.

D’autres ne l’étaient pas. Moins de la moitié des élèves du primaire ont utilisé Freckle, une application mathématique qui a coûté 2 millions de dollars au district. Lorsqu’ils l’utilisaient, les séances duraient en moyenne moins de cinq minutes.

Le district a refusé une demande d’entretien.

Certains parents de Las Vegas affirment que les logiciels ne devraient pas être une priorité dans un quartier confronté à des problèmes tels que des bâtiments vieillissants et plus de 1 100 postes d’enseignants vacants.

« Quel est l’intérêt d’avoir tous ces logiciels en place alors que vous n’avez même pas d’enseignant pour enseigner en classe ? Cela n’a aucun sens », a déclaré Lorena Rojas.

La technologie éducative ne représente qu’une part relativement faible des dépenses liées à la pandémie. Les contrats technologiques publiés par le comté de Clark représentent environ 6 % de ses 1,2 milliards de dollars d’aide fédérale. Mais presque toutes les écoles ont dépensé de l’argent en technologie.

Alors que les districts dépensent le reste de leur aide face à la pandémie, il n’y a pas de consensus sur la mesure dans laquelle les investissements ont été rentables.

La société Edmentum affirme que les étudiants du comté de Clark qui ont utilisé l’un de ses programmes ont obtenu de meilleurs résultats aux tests standardisés. Mais une étude d’un programme d’alphabétisation ThinkCERCA a révélé qu’il n’avait aucun impact sur les scores.

Une équipe de chercheurs internationaux a rapporté en septembre que l’edtech n’avait généralement pas réussi à exploiter son potentiel. Avec peu de réglementation, les entreprises sont peu incitées à prouver l’efficacité de leurs produits, selon les chercheurs de Harvard et des universités norvégiennes et allemandes.

Le gouvernement fédéral n’a pas fait grand-chose pour intervenir.

Le ministère de l’Éducation exhorte les écoles à utiliser une technologie ayant fait ses preuves et propose un système de notation pour évaluer les preuves d’un produit. Le niveau le plus bas est une cible relativement facile : les entreprises doivent « démontrer une justification » pour le produit, avec des plans pour étudier son efficacité. Pourtant, des études révèlent que la grande majorité des produits populaires n’atteignent même pas cet objectif.

« Il n’y a jamais eu de véritable comptabilité de ce qui a été dépensé ou de la manière dont cela a été déployé », a déclaré Epstein. « Vous pouvez appeler cela une mauvaise gestion, vous pouvez appeler cela un manque de surveillance, vous pouvez appeler cela une crise. Il y en avait beaucoup. »

Epstein a appelé à davantage de réglementation fédérale.

« Certaines entreprises ont vendu des centaines de milliers, voire des millions de dollars de produits dont elles savaient qu’elles n’étaient presque jamais utilisées », a déclaré le PDG de l’organisation à but non lucratif.

À Louisville, dans le Kentucky, les contrats de technologie éducative ont totalisé plus de 30 millions de dollars. Le district du comté de Jefferson a signé des contrats avec les sociétés de tutorat en ligne Paper et FEV pour un montant total de 7,7 millions de dollars. Des millions d’autres sont allés à des entreprises telles qu’Edmentum et ThinkCERCA pour obtenir des logiciels destinés à compléter l’enseignement en classe.

Le comté de Jefferson a refusé une demande d’entretien, affirmant que la plupart des contrats avaient été approuvés par des responsables partis. Lorsqu’on lui a demandé des documents évaluant l’utilisation et l’efficacité des achats, le district a répondu qu’il n’en avait aucun.

Le district a déclaré qu’il utilisait cette année comme « un nouveau départ ».

« Nous compilerons des données de base et la nouvelle équipe de direction académique les analysera pour déterminer l’impact de ces programmes sur l’apprentissage des étudiants », indique un communiqué du district.

Dans le comté de Prince George, dans le Maryland, la directrice du programme, Kia McDaniel, a passé des heures à examiner les arguments. Son équipe a essayé de se concentrer sur des logiciels soutenus par des recherches indépendantes, mais pour de nombreux produits, cela n’existe pas.

Souvent, dit-elle, « nous dépendions vraiment des résultats que l’équipe commerciale ou l’équipe de recherche disait que le produit pouvait fournir ».

Les étudiants ont réalisé des progrès en utilisant certaines applications, mais d’autres n’ont pas compris. Le district a payé 1,4 million de dollars pour le soutien à l’apprentissage d’IXL Learning, mais peu d’étudiants l’ont utilisé. Un autre contrat de tutorat en ligne n’a pas non plus suscité l’intérêt des étudiants.

Le district prévoit de retirer les contrats qui n’ont pas fonctionné et d’étendre ceux qui ont fonctionné.

Même avant la pandémie, il était évident que les écoles avaient du mal à gérer la technologie. Une étude réalisée en 2019 par la société de technologie éducative Glimpse K 12 a révélé qu’en moyenne, les écoles laissent inutilisées 67 % de leurs licences de logiciels éducatifs.

Ryan, l’ancien spécialiste du marketing edtech, a déclaré qu’en fin de compte, aucune technologie ne peut garantir les résultats.

« C’est comme au Far West, comprendre cela », a-t-il déclaré. « Et si l’on prend un grand pas en arrière, ce qui fonctionne vraiment, c’est l’enseignement direct avec un enfant. »







