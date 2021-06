Les dépenses royales ont encore augmenté

UNE AUTRE année, une autre augmentation anti-inflation des deniers publics donnés à la famille royale.

Peut-être inévitablement, une grande partie de la couverture des comptes royaux de cette semaine a été consacrée à combien Meghan et Harry ont fini par voler en courant vers l’Amérique, seulement pour plaider qu’ils avaient été « coupés financièrement ».

La subvention souveraine a grimpé à 85,9 millions de livres sterling cette année

Mais la viande et la boisson de ce retour annuel doré sont plus scandaleuses.

Il y a dix ans, le contribuable a financé la liste civile, comme s’appelait la subvention souveraine, à hauteur de 7,9 millions de livres sterling. Maintenant, le chiffre net a gonflé à 85,9 millions de livres sterling.

Cela n’inclut même pas les 200 millions de livres environ dépensés pour la sécurité. Pas de plafond sur le soutien du revenu pour la famille royale.

Le palais a même réussi à faire accepter au gouvernement que l’argent pour la famille royale chaque année ne peut qu’augmenter ou rester le même.

Il ne peut jamais descendre. L’année dernière, le montant qu’ils ont reçu du contribuable a augmenté de 3,5 millions de livres sterling, puisque vous le demandez.

Bon travail si tu peux l’obtenir. Une Monnaie Royale pour certains, une Dette Nationale pour d’autres.

Les dépenses de la maison royale ont atteint 87,5 millions de livres sterling en 2020, contre 69,4 millions de livres sterling.

De telles nouvelles font toujours sourciller – et suscitent la colère. Mais l’année de Covid, lorsque les travailleurs acharnés se sont retrouvés en congé, confrontés à un avenir incertain ou tout simplement licenciés, les gens auraient raison de se sentir quelque peu insultés.

À une époque où la nation a du mal à trouver comment payer les soins sociaux pour les personnes qui ont travaillé dur toute leur vie, et où le NHS est soumis à une pression énorme, la famille royale est bel et bien isolée.

La reine sert inlassablement son pays, mais la tolérance du public pour une telle extravagance s’amenuise Crédit : AFP

Économiser, semble-t-il, est ce que font les autres.

Donc, l’année dernière, malgré le fait que pratiquement tous les voyages ont été bloqués – Restez à la maison, sauvez des vies, vous vous souvenez ? – la famille royale a quand même réussi à dépenser 3,2 millions de livres sterling pour les transports.

L’INCENDIE DU CHÂTEAU DE WINDSOR

Cela comprenait un voyage de près de 60 000 £ pour que Charles se rende au Koweït, 2,1 millions de livres sterling en HELICOPTERS et 48 000 £ pour un beau voyage en train à travers le pays.

Près de 50 millions de livres sterling ont continué à rénover toutes leurs différentes maisons – en raison des coûts gigantesques de l’amélioration du palais de Buckingham.

Maintenant, nous payons 359 millions de livres sterling pour une rénovation plaquée or de Buck House – un coût estimé par le palais lui-même en 2008 à 55 millions de livres sterling au maximum.

Les gens ont beaucoup de respect pour la reine, une femme travailleuse qui sert son pays sans relâche, et la plupart veulent que la monarchie perdure. Bien sûr, cela signifie payer pour elle.

Mais la tolérance publique de toute cette extravagance royale à nos dépens s’amenuise. Des questions sont inévitablement posées.

Pourquoi le secrétaire privé de la reine, Sir Edward Young, gagne-t-il 220 000 £, soit plus que le Premier ministre ?

Pourquoi le contribuable soutient-il plus de 25 palais et autres propriétés importantes – sans parler du grand nombre de petites résidences liées contrôlées par la famille royale ? De combien de palais au juste une famille a-t-elle besoin ?

Près de 50 millions de livres sterling ont continué à rénover leurs différentes maisons – en raison des coûts d’amélioration du palais de Buckingham Crédit : AFP

Ce doit être la plus grosse facture d’aide au logement du pays.

Il ne s’agit pas de savoir si nous avons une monarchie ou non. Il s’agit de savoir si nous en avons un qui respecte le besoin de vivre selon les moyens de la nation. Celui qui ne prend pas le Mickey.

D’autres monarchies gèrent cela. Les danois, espagnols et suédois coûtent des millions de moins que les nôtres. Et dans l’état actuel des choses, ce chiffre ne fera que se multiplier dans les années à venir.

En effet, après la pression du palais, la famille royale depuis 2011 reçoit désormais chaque année 25% des bénéfices du domaine public de la Couronne, qui, malgré son nom, appartient au public depuis 1760.

La reine l’invente déjà avec une aubaine d’environ 500 000 £ provenant d’éoliennes érigées sur les terres de Crown Estates.

Mais pourquoi? Chaque centime de profit des domaines de la Couronne devrait finir là où il appartient – ​​dans les coffres publics.

Alors que faire ?

Le prince Charles a dit à juste titre qu’il voulait une monarchie allégée, et les plans pour cela sont presque certainement plus avancés qu’ils ne pourraient le laisser croire. Il sera bientôt roi.

Mais cela ne signifie pas seulement moins de monde sur le balcon du palais de Buckingham.

Cela ne signifie pas seulement garder Andrew hors de vue et Harry et Meghan en Californie. Cela doit signifier une réduction drastique du montant d’argent public remis à la famille royale chaque année.

Nous avons couvert 3,2 millions de livres sterling de voyages l’année dernière Crédit : Dan Charity – Le Soleil

Les membres de la famille royale devraient payer leur propre facture de voyage, ou au moins utiliser des vols réguliers comme William et Kate l’ont fait. Crédit : PA

Cela doit signifier que la famille royale paie au moins la moitié de la facture pour la rénovation du palais de Buckingham. La famille royale a pris la responsabilité de rénover le château de Windsor après l’incendie de 1992.

Cela doit signifier utiliser des vols réguliers, comme le prince William et Kate l’ont parfois fait, et des trains à horaire fixe.

TEMPS DE DONNER EN RETOUR

S’ils veulent utiliser des jets privés ou des hélicoptères, laissez-les payer de leur poche.

Et soyons clairs. Leurs poches sont profondes. La reine a peut-être perdu 10,6 millions de livres sterling l’année dernière alors que le nombre de visiteurs s’est tari pendant la pandémie, mais elle ne l’est pas.

Selon la Sunday Times Rich List du mois dernier, la fortune de Sa Majesté s’élève à 365 millions de livres sterling. Cela comprend les investissements dans des actions principalement britanniques qui ont fortement augmenté ces derniers temps. La Royal Philatelic Collection, créée en 1864, est évaluée à 100 millions de livres sterling.

Charles vaut environ 100 millions de livres sterling et aucun membre senior de la famille royale ne vaut moins de 20 millions de livres sterling.

Bien sûr, cette richesse n’est pas venue de la loterie ou d’un gros gain sur les chevaux. Il est venu du contribuable pendant de nombreuses années – ainsi que des siècles de richesse héritée.

Eh bien, il est maintenant temps que la famille royale en rende une partie.

La reine semble comprendre et a promis de « serrer sa ceinture », quoi que cela signifie pour une femme dont la garde-robe comprend une couronne de 3,7 millions de livres sterling.

Les discussions se poursuivent sur ce à quoi ressemblera la subvention souveraine lorsque l’accord quinquennal actuel prendra fin en 2022. Une baisse significative est la seule solution acceptable.

Le prince Charles veut une monarchie allégée, mais cela ne peut pas simplement signifier moins de membres de la famille royale sur le balcon Crédit : Getty

Et la reine serait bien avisée de l’accepter.

Car la plus grande menace pour l’avenir de la monarchie ne vient pas du contingent républicain du pays, mais de l’homme et de la femme ordinaires de la rue.

De nous tous qui avons dû nous serrer la ceinture et vivre selon nos moyens, et qui regardons tous les excès royaux et dirons bientôt : Assez, c’est assez.

Norman Baker est un auteur et ancien député Lib Dem Crédit : Getty