Les dépenses publicitaires pour les médicaments contre l’obésité et le diabète ont atteint près de 500 millions de dollars (rapport)

Les fabricants de médicaments ont dépensé près de 500 millions de dollars en publicités pour les traitements de l’obésité et du diabète aux États-Unis au cours des sept premiers mois de cette année, soit une hausse de 20 % par rapport à la même période de l’année dernière, selon une nouvelle étude. données sorti vendredi.

Les données, provenant d’une société d’analyse publicitaire MédiasRadardémontre la précipitation des entreprises à conquérir de nouveaux clients après des mois de battage médiatique autour de Novo Nordisk Ozempic, le médicament contre le diabète de et son homologue de perte de poids Wegovy.

La demande de ces médicaments et traitements similaires a explosé cette année en raison de leur capacité à aider les patients à perdre des kilos superflus. Les médicaments, appelés GLP-1, imitent une hormone produite dans l’intestin pour supprimer l’appétit d’une personne.

Les prestataires de soins de santé américains ont rédigé plus de 9 millions d’ordonnances pour Ozempic, Wegovy et d’autres médicaments contre l’obésité et le diabète au cours des trois derniers mois de 2022, soit une hausse de 300 % par rapport au début de 2020.

MediaRadar a compilé les dépenses publicitaires des émissions de télévision nationales, des publications imprimées, des journaux, des sites Web et des plateformes de médias sociaux du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023.

Les quatre médicaments les plus annoncés étaient Ozempic, Wegovy, Rybelsus, la pilule contre le diabète de Novo Nordisk, et le traitement du diabète de Boehringer Ingelheim. Jardiancequi devrait faire face à des négociations sur le prix des médicaments avec le programme fédéral Medicare.

Ensemble, ces traitements représentaient 358 millions de dollars, soit environ les trois quarts des dépenses publicitaires totales pour les médicaments contre l’obésité et le diabète au cours des sept premiers mois de cette année, selon les données.

Les dépenses en publicités Ozempic se sont élevées à 120 millions de dollars au cours de cette période, soit une hausse de 23 % par rapport à la même période de l’année dernière.

MediaRadar a déclaré dans un communiqué que la popularité croissante d’Ozempic a eu un « impact positif sur des médicaments similaires ».

« C’est un cas classique de ‘une marée montante qui soulève tous les bateaux' », a déclaré Todd Krizelman, PDG de MediaRadar, dans le communiqué. « À mesure que la popularité d’Ozempic augmente, la demande pour d’autres médicaments pour la perte de poids et le diabète, en particulier Wegovy, qui a fait une marque significative cette année, en particulier à partir du deuxième trimestre, augmente également. »

Wegovy a représenté plus de 20 millions de dollars de dépenses publicitaires au cours des sept premiers mois de l’année, principalement en raison d’une hausse des dépenses entre avril et juillet, selon MediaRadar.

Mais MediaRadar a noté que Novo Nordisk en mai en pause certaines publicités promotionnelles clés pour Wegovy, en particulier la publicité télévisée locale et nationale.

MediaRadar a déclaré que la plupart des dépenses consacrées au médicament étaient destinées à la publicité numérique, comme la vidéo en ligne.