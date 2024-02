Les dépenses militaires atteignent un record de 2 200 milliards de dollars sur fond de guerres en Ukraine et à Gaza

Les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 9 % sur un an en 2023 pour atteindre un montant record de 2 200 milliards de dollars, alors que de multiples conflits ont aggravé l’insécurité mondiale, selon un nouveau rapport de l’Institut international d’études stratégiques publié mardi. Le rapport, la 65e publication annuelle de l’IISS sur « L’équilibre militaire », estime également que les dépenses militaires devraient établir un nouveau record cette année, alors que ces conflits continuent de faire sentir leur impact.

S’adressant aux journalistes à Londres, le directeur général de l’IISS Bastian Giegerich a déclaré que de multiples facteurs représentaient « une image d’instabilité stratégique et une nouvelle ère de pouvoir contesté ». Il a cité l’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie, la modernisation militaire de la Chine, les conflits au Moyen-Orient et les coups d’État militaires en Afrique.

Le rapport de l’IISS a également souligné le caractère extrêmement destructeur de la guerre. En Ukraine, l’IISS estime que la Russie a perdu environ 3 000 chars de combat principaux depuis son invasion en février 2022. Ces pertes ont dépassé le total des chars de l’inventaire actif de la Russie avant la guerre, l’obligeant à retirer les véhicules plus anciens du stockage.

Dans le même temps, les dépenses de défense des États membres de l’OTAN ont atteint environ 50 pour cent du total mondial, indique le rapport de l’IISS, une proportion stupéfiante pour une alliance militaire dont les États membres représentent moins d’un huitième de la population mondiale.

Les nouvelles estimations de l’augmentation des budgets militaires mondiaux coïncident avec les remarques répétées de l’ancien président Donald Trump sur les niveaux des dépenses de défense des alliés américains. Il a déclaré lors d’un rassemblement électoral d’un week-end qu’il encouragerait la Russie à faire « tout ce qu’elle veut » aux membres de l’OTAN qui n’ont pas dépensé l’objectif de l’alliance de 2 % du produit intérieur brut pour la défense.

« Vous n’avez pas payé. Vous êtes un délinquant », aurait déclaré Trump à un dirigeant étranger lorsqu’il était président.

La guerre en Ukraine met l’Europe à rude épreuve

Alors que les États-Unis représentent toujours l’essentiel des dépenses de défense de l’OTAN, l’IISS, basé à Londres, a constaté que les non-membres américains ont collectivement augmenté leurs dépenses militaires de 32 % au cours de la décennie qui a suivi l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, l’essentiel de cette croissance étant survenus au cours des deux dernières années.

L’année dernière, dix États membres de l’Union européenne ont atteint l’objectif déclaré de consacrer 2 % de leur PIB à la défense, contre huit l’année précédente. Tous les membres européens de l’OTAN ont atteint le seuil consistant à consacrer 20 pour cent de leurs dépenses à l’équipement, a constaté l’IISS.

L’alliance a également été renforcée par la Finlande, nouveau membre depuis l’année dernière et doté d’une importante armée permanente, et par l’adhésion probable de la Suède. Plusieurs grands pays, dont la France et l’Allemagne, ont annoncé des plans à long terme pour augmenter leurs dépenses.

Cependant, l’IISS a également noté que certains de ces pays, en particulier l’Allemagne, restent bien en dessous de l’objectif de 2 % du PIB. L’année dernière, les membres de l’OTAN ont rejeté leur engagement de garantir que leur budget de défense dépasse 2 %.

L’IISS a également averti que l’inflation et les perturbations économiques ont atténué l’impact de certaines augmentations des dépenses de défense, tandis qu’une hausse de la demande s’est heurtée à la réalité selon laquelle « la production européenne d’armes n’était pas adaptée au temps de guerre ».

La Russie et la Chine continuent d’augmenter leurs budgets

Alors que l’Occident consacre davantage de budgets militaires, la Russie et la Chine le font également. Et avec des coûts inférieurs et une forte implication de l’État dans l’industrie de défense, ils semblent souvent en avoir plus pour leur argent.

Les dépenses militaires totales de la Russie ont augmenté de près de 30 pour cent l’année dernière alors que la guerre en Ukraine se prolongeait, a rapporté l’IISS, le Kremlin estimant désormais consacrer environ 7,5 pour cent de son PIB à l’armée. Le pays a considérablement remanié son industrie de défense depuis qu’il est devenu évident qu’il n’était pas préparé à la guerre en Ukraine.

Les dépenses militaires totales de la Russie étaient estimées à 108 milliards de dollars en 2023, soit plus de trois fois les dépenses de l’Ukraine (31 milliards de dollars). Cependant, contrairement à la Russie, l’Ukraine a souvent réussi à remplacer les équipements perdus par des équivalents de meilleure qualité fournis par l’Occident, a noté l’IISS.

L’aide militaire à l’Ukraine est devenue l’otage d’une profonde division politique aux États-Unis. Le Sénat a avancé cette semaine 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, mais les législateurs d’extrême droite de la Chambre devraient tenter de la bloquer.

L’année dernière, la Chine a augmenté ses dépenses de défense pour la 29e année consécutive, a rapporté l’IISS, même si une croissance économique plus faible que prévu a contribué à garantir que sa part du PIB reste inférieure à 2 %. Pékin est au milieu d’un programme de modernisation militaire visant à créer une armée « de classe mondiale » qui dépende moins de la technologie étrangère d’ici le milieu du siècle, a noté l’IISS.

Les ambitions de la Chine ont contribué à stimuler les dépenses militaires chez ses voisins, Taiwan annonçant son plus gros budget militaire, à 19 milliards de dollars, soit environ 2,6 % du PIB. Le Japon et la Corée du Sud ont également augmenté leurs dépenses militaires, a indiqué l’IISS, en partie à cause des menaces de la Corée du Nord.

Les États-Unis sont restés le plus gros dépensier militaire au monde ; son budget de 900 milliards de dollars en 2023 était supérieur à ceux des 15 prochains pays réunis. Mais alors que la guerre en Ukraine a mis à rude épreuve l’industrie de défense américaine, l’IISS a constaté que les dépenses en pourcentage du PIB – 3,36 % aux États-Unis – étaient inférieures à celles des époques précédentes.