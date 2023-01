Les dépenses des entreprises devraient se poursuivre en 2023 dans un contexte de craintes de récession, selon les directeurs financiers

2023 arrive avec beaucoup d’incertitude, car les perspectives de récession, les préoccupations persistantes en matière d’inflation et la possibilité d’un recul des dépenses de consommation assombrissent les prévisions.

Mais les dépenses en capital des entreprises semblent continuer à aller de l’avant, selon les résultats de la récente enquête du CNBC CFO Council Q4.

Plus d’un tiers des répondants ont déclaré s’attendre à ce que les dépenses en capital de leur entreprise augmentent au cours des 12 prochains mois, tandis que 39 % ont déclaré que leurs dépenses en capital resteraient à peu près les mêmes que l’année dernière. Seulement 22 % ont déclaré que les dépenses diminueraient.

Un pourcentage égal d’environ 40 % des directeurs financiers déclarent que l’effectif de leur entreprise restera également le même l’année prochaine que ceux qui s’attendent à ce qu’il augmente.

L’enquête du CNBC CFO Council Q4 2022 est un échantillon des perspectives actuelles parmi les principaux responsables financiers. Elle a été menée auprès de 23 directeurs financiers de grandes organisations entre le 30 novembre et le 20 décembre.

L’économiste en chef de KPMG, Diane Swonk, a déclaré lors du sommet du CNBC CFO Council en novembre que le scénario de récession de l’entreprise “portait moins de coup à l’investissement qu’une récession traditionnelle”.

“C’est en partie à cause des arriérés, et en partie aussi parce que nous sommes dans un environnement où les grandes entreprises se tournent maintenant vers des technologies permettant d’économiser de la main-d’œuvre, car les pénuries de main-d’œuvre américaines auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas cycliques”, a-t-elle déclaré. .

Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Financial Group, a déclaré lors du sommet qu’il considérait les dépenses en capital des entreprises comme “bifurquées”.

“Vous allez avoir des entreprises solides avec un bilan solide qui vont profiter des autres faiblesses d’autres entreprises”, a-t-il déclaré. “Les petites et moyennes entreprises, si leurs flux de trésorerie vont diminuer, elles auront moins d’argent à investir.

“Les plus forts et les plus sains profiteront d’autres faiblesses et deviendront plus forts”, a ajouté Boockvar.

Alors que les perspectives du directeur financier sur les dépenses et les plans d’investissement sont restées relativement stables même au milieu de l’affaiblissement de l’économie et du marché boursier l’année dernière, on ne sait pas ce qui pourrait changer cette façon de penser. Environ 65 % des directeurs financiers ayant répondu à l’enquête ont déclaré qu’ils pensaient que l’inflation avait déjà atteint un pic, tandis que plus de 80 % prévoient déjà une récession pour 2023.

Peut-être que la Fed pourrait avoir un impact sur ces plans d’investissement, comme l’a suggéré le président-directeur général de Landry, Tilman Fertitta, la semaine dernière dans l’émission spéciale “Taking Stock 2023” de CNBC.

“Alors que vous continuez à augmenter les taux, les entreprises ne peuvent pas financer leurs fonds de plafond pour de nouveaux projets, elles n’emprunteront pas d’argent pour de nouveaux projets”, a déclaré Fertitta. “Nous augmentons les taux depuis 12 mois et regardez quel petit effet nous avons eu sur l’économie.”

Dans le dernier discours public du président de la Fed, Jerome Powell, le 30 novembre, il a suggéré que de petites augmentations de taux d’intérêt sont probablement à venir car “il est logique de modérer le rythme de nos augmentations de taux à mesure que nous approchons du niveau de retenue qui sera suffisant pour apporter l’inflation en baisse.”

Cependant, il a également déclaré que “Malgré certaines évolutions prometteuses, nous avons encore un long chemin à parcourir pour rétablir la stabilité des prix”.

Dans La dernière enquête de la Fed de CNBC en novembre, le groupe de 34 économistes, stratèges en investissement et gestionnaires de fonds interrogés à la quasi-unanimité s’attendait à une nouvelle hausse des taux de 75 points de base en 2023.

L’attente est un taux terminal de 5,15% en avril 2023, avec des taux y restant pendant neuf mois, une légère baisse du calendrier “plus élevé pendant plus longtemps” par rapport à l’enquête précédente

Si l’une ou l’autre de ces choses changeait, cela modifierait-il les perspectives des dépenses des entreprises ? Peut-être que le rapport JOLTS de cette semaine, la publication du dernier procès-verbal de la réunion politique de la Fed et le rapport sur l’emploi de vendredi de décembre fourniront des indices sur ce que Powell pourrait faire en 2023.