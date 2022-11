Les dépenses des élections de mi-mandat de 2022 devraient battre un record

Les élections de 2022 devraient coûter plus de 16,7 milliards de dollars, ce qui en fait les élections de mi-mandat les plus chères de tous les temps, selon une nouvelle étude de l’organisation non partisane OpenSecrets.

La somme massive, publiée jeudi dans l’analyse finale des dépenses du chien de garde du financement de la campagne pour le cycle, englobe les dépenses dans les courses fédérales et étatiques. Le jour du scrutin est le mardi.

“Aucune autre élection de mi-mandat n’a vu autant d’argent aux niveaux étatique et fédéral que les élections de 2022”, a déclaré Sheila Krumholz, directrice exécutive d’OpenSecrets. “Nous voyons des totaux record dépensés pour les élections de haut en bas du scrutin.”

La lutte pour le contrôle de la Chambre et du Sénat en particulier a entraîné des dépenses massives, selon les données d’OpenSecrets. Les républicains espèrent reprendre le contrôle des deux chambres pour les deux dernières années du premier mandat du président Joe Biden.

Les démocrates contrôlent le Sénat également divisé, avec le vice-président Kamala Harris comme vote décisif. Les courses au Sénat les plus chères incluent la Pennsylvanie, la Géorgie, l’Arizona et l’Ohio, selon les données.

Les démocrates contrôlent également la Chambre avec un avantage de huit sièges. Le GOP est favorisé pour retourner le contrôle de la chambre.

Des groupes extérieurs ont dépensé environ 1,9 milliard de dollars pour influencer les élections fédérales jusqu’au 31 octobre, dépassant le record de dépenses extérieures à mi-parcours de 2018 de 1,6 milliard de dollars, ajusté en fonction de l’inflation. Les plus gros dépensiers extérieurs sont les super PAC alignés sur les dirigeants républicains et démocrates du Congrès.

Deux comités d’action politique républicains ont ouvert la voie aux dépenses extérieures pour les courses fédérales.

Le Fonds pour le leadership du Sénat, un super PAC aligné sur le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A versé plus de 205 millions de dollars à mi-mandat tout en soutenant les républicains qui se présentent au Sénat. Le Congressional Leadership Fund, un PAC hybride soutenu par les dirigeants du House GOP, a dépensé plus de 188 millions de dollars.

Selon les nouvelles données, les candidats des États, les comités de parti et les comités de mesure du scrutin devraient récolter 7,8 milliards de dollars.