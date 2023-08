Les dépenses des collèges pourraient stimuler les ventes au détail

Des gens marchent sur le campus de l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill le 29 juin 2023 à Chapel Hill, en Caroline du Nord. Éros Hoagland | Getty Images

Au cours des dernières années, Alicia Browne a remarqué un changement dans ce que les étudiants sortent des voitures les jours d’emménagement à l’Université de l’Alabama. En plus des oreillers, des couettes et des ordinateurs portables, de plus en plus d’étudiants arrivent avec des mini-réfrigérateurs, des têtes de lit, des cafetières Keurig et même des purificateurs d’air. Certains embauchent des décorateurs qui déposent du linge de maison, des rideaux sur mesure et d’autres commandes de mobilier ou de décoration lors d’un jour de livraison spécifique créé par l’université. « Il [dorm spending] a grandi au cours de la dernière décennie, mais depuis Covid, je pense qu’il a vraiment explosé », a déclaré Browne, directeur de l’administration du logement de l’université pendant environ 13 ans. La hausse des dépenses de retour à l’université pourrait être l’une des plus grandes opportunités de vente pour les détaillants cet automne. Les étudiants et leurs familles devraient débourser un montant record cette année: une moyenne d’environ 1 367 $ par personne, selon une enquête annuelle menée cet été par la National Retail Federation et le chercheur de marché Prosper Insights & Analytics. Ce chiffre a augmenté d’environ 40% depuis 2019, selon l’enquête.

Browne attribue une partie de l’augmentation des dépenses à l’influence des vidéos TikTok et d’autres publications sur les réseaux sociaux qui montrent des dortoirs sophistiqués. De plus, les parents se retrouvent à vouloir faire des folies sur des enfants qui n’ont pas connu de socialisation universitaire typique pendant la pandémie. « Les parents et les familles ont clairement le sentiment que leurs élèves ont raté des choses à cause de Covid, qu’il est peut-être nécessaire d’aider à rattraper les expériences manquées », a déclaré Browne. « Je pense qu’une partie de cela consiste à essayer de s’assurer que leur élève est aussi à l’aise que possible, qu’il réussit, que son début à l’école sera le meilleur possible. Et cela implique leur situation de vie et les familles sont prêtes à payer pour ça. » Le boom du retour à l’université crée également une chance pour les détaillants d’attirer et de créer des liens avec une nouvelle génération de jeunes acheteurs. « Vous établissez une relation à un âge très important et vulnérable », a déclaré Marshal Cohen, conseiller en chef de la vente au détail pour Circana, un chercheur de marché officiellement connu sous le nom d’IRI et The NPD Group. « Un détaillant solide conservera cette relation au fil du temps. » Cette année, ces dépenses et ces liens plus étroits pourraient particulièrement aider des entreprises comme Cible , Walmart , Kohl’s et d’autres qui ont dit les acheteurs plus économes achètent moins d’articles coûteux ou discrétionnaires comme les vêtements, les appareils électroniques et les meubles. Ces détaillants partageront probablement quelques premières informations sur les tendances des ventes lorsqu’ils publieront leurs revenus au cours des deux prochaines semaines. Pourtant, les ventes de retour à l’université ne suffiront peut-être pas à surmonter les autres défis des détaillants. De nombreuses entreprises, dont Meilleur achat et Macy’s s’attendent à ce que les ventes chutent au cours de cet exercice, car les produits d’épicerie à prix plus élevés font pression sur les portefeuilles et les consommateurs préfèrent dépenser pour des expériences plutôt que pour des produits en magasin. Certaines prévisions pour la nouvelle année scolaire ne sont pas aussi roses que les estimations de la NRF. Le cabinet de conseil Deloitte a prédit que les dépenses de rentrée scolaire pour les élèves de la maternelle au lycée chuteraient de 10% d’une année sur l’autre à 597 $ par élève, les consommateurs se concentrant sur l’achat de produits de première nécessité et choisissant des détaillants proposant des prix plus bas ou plus d’offres. Cependant, il n’a pas prévu de dépenses de retour à l’université. Les ménages ne s’attendent pas seulement à dépenser plus en raison de l’inflation, selon les données de la NRF sur la rentrée universitaire. Les répondants au sondage ont également déclaré qu’ils s’attendaient à acheter plus de nouvelles marchandises et d’articles coûteux comme l’électronique et les meubles que l’année dernière.

Un gâteau en croissance – et des parts de marché à gagner

Alors que les dépenses universitaires sont sur le point d’augmenter, les détaillants ont une autre raison de se disputer l’argent des étudiants. Cet automne marque la première saison de rentrée scolaire depuis que Bed Bath & Beyond a déposé son bilan et fermé ses magasins, laissant derrière lui des parts de marché à saisir par d’autres. En plus de ses coupons de réduction de 20%, Bed Bath s’est forgé une solide réputation d’être un guichet unique pour l’université. Il transportait de nombreux articles dont les élèves avaient besoin, y compris des ensembles «lit dans un sac» qui comprenaient généralement une couette assortie, des draps, des taies d’oreiller et parfois des taies d’oreiller. Bed Bath a également permis aux familles d’acheter des articles dans leur magasin local et de les récupérer à proximité de leur campus dans un autre État ou une autre ville.

Le logo Bed Bath & Beyond est visible sur la boutique de Williston, Vermont, le 19 juin 2023. Jakub Porzycki | Nurphoto | Getty Images

Il est difficile d’estimer la part de marché totale de Bed Bath dans les collèges. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 1,44 milliard de dollars au cours du trimestre qui s’est terminé en août dernier. Cela comprenait les ventes d’autres catégories de marchandises et de ses chaînes BuyBuy Baby et Harmon. Ces dollars peuvent maintenant aller à des détaillants comme Amazone , TJX appartenant à HomeGoods et Ikea. Cristina Fernandez, analyste du commerce de détail pour Telsey Advisory Group, a déclaré qu’elle s’attend à Cible être l’un des grands gagnants de la part de marché de Bed Bath. Elle a cité les articles du détaillant adaptés aux étudiants, de la décoration aux articles de toilette et à la nourriture, ainsi que ses emplacements similaires avec de nombreux magasins à proximité des campus universitaires. Elle a déclaré que les prévisions de la NRF semblaient élevées, mais que des familles supplémentaires étaient disposées à faire des folies pour les étudiants. Par exemple, dit-elle, la marque chère Pottery Barn Teen appartenant à Williams-Sonoma s’est associé à LoveShackFancy, un détaillant basé à New York connu pour ses motifs à froufrous et floraux qui s’adresse aux acheteurs des magasins des Hamptons et de Madison Avenue. D’autres détaillants ont également fait preuve de créativité pour séduire les clients des collèges. La marque éponyme de Williams-Sonoma a lancé une page d’accueil de site Web d’articles de cuisine pour les étudiants installant leur premier appartement ou une cuisine commune dans un dortoir. Walmart et Target ont présenté un large éventail d’articles adaptés aux collèges sur leurs sites Web et leurs pages de médias sociaux, des coussins flous aux mini-réfrigérateurs d’inspiration rétro. Shipt, le service de livraison appartenant à Target, et Walmart ont tous deux tenté d’attirer davantage d’étudiants dans leurs programmes d’adhésion en offrant un prix réduit spécial. Target a également travaillé avec des influenceurs TikTok d’âge universitaire sur des vidéos qui montrent le décor des dortoirs. Au Container Store, les acheteurs verront des marchandises de Dormify, un détaillant direct au consommateur, dans des boutiques éphémères et en ligne. La co-fondatrice de Dormify, Amanda Zuckerman, a lancé le détaillant en ligne en raison des frustrations qu’elle avait lors de l’achat de son propre décor de dortoir chez Bed Bath & Beyond. Maintenant, Zuckerman a dit Dormify essaie de transformer la fermeture de Bed Bath en un avantage commercial. Elle a déclaré que la valeur moyenne de ses commandes avait augmenté de 15 % depuis le début de l’année. Elle a déclaré que la croissance de l’entreprise a été alimentée par les étudiants qui veulent des chambres décorées de manière unique qui reflètent leur personnalité. Ils ont fait leur apparition pour des articles qui ne figuraient pas sur les listes de courses il y a des années, notamment des papiers peints temporaires, des enseignes au néon et des gadgets comme des machines à matcha et des réfrigérateurs de maquillage. Les réseaux sociaux ont amplifié la tendance. Maintenant, les gens montrent leur dortoir au monde, pas seulement aux camarades de chambre. « La barre a été relevée et je pense que cela a beaucoup à voir avec TikTok », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment tout ce qu’il y a à faire. »

« Une compétition silencieuse »

Kate Reppeto entre dans sa dernière année à l’Université du Mississippi. Elle a dit qu’elle essayait de faire preuve de créativité et de surveiller le budget tout en décorant, mais qu’elle avait vu d’autres étudiants exploser le budget. Callie Météos

Kate Reppeto, une nouvelle senior à l’Université du Mississippi, a fait preuve de créativité et a dépensé son argent en décorant son logement universitaire. La jeune femme de 22 ans a emménagé le week-end dernier dans la maison de quatre chambres qu’elle partagera avec trois amis près du campus d’Oxford de l’école. Repetto, qui retourne dans la maison où elle vivait l’année dernière, a déclaré qu’elle réutilisait une grande partie de ses meubles et de sa décoration. Cela inclut un article préféré : un pouf blanc moelleux qu’elle a obtenu lors d’une vente de garage. Elle a accroché un tableau de vache, qui lui rappelle son enfance à Southlake, une banlieue de Dallas-Fort Worth au Texas. Elle a dit qu’elle prévoyait d’acheter de nouveaux articles, tels que des vêtements de Lululemon et Aigle américain -la chaîne Aerie, ainsi que le maquillage. Elle a récemment acheté un mixeur chez Cible. Repetto a déclaré qu’elle essayait de ne pas dépenser plus de 400 $. Pourtant, elle a dit que c’était inférieur au montant qu’elle avait vu d’autres étudiants dépenser. La première année d’université, elle a dit qu’elle avait dû résister à la pression pour faire exploser son budget. « C’était presque comme une compétition silencieuse », a-t-elle déclaré. « Qui a le plus beau dortoir ou le plus joli dortoir ? »

Dorm Decor a aidé à décorer cette pièce. L’entreprise basée à Birmingham, en Alabama, peut monogrammer des articles et a même un artiste interne qui peut assortir les décorations des étudiants. Emblème d’Anna