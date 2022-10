Les dépenses de voyage de Liz Truss remises en question alors que le «cavalier rock star» est révélé

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les voyages de Liz Truss à l’étranger en tant que secrétaire aux Affaires étrangères et ministre du Commerce international l’ont amenée à faire des demandes ressemblant à un “cavalier” de rock star, selon une nouvelle biographie de l’ex-Premier ministre.

Le travail a remis en question les demandes de remboursement faites au nom de Mme Truss pour son voyage à l’étranger à la suite d’extraits du livre Out of the Blue: l’histoire intérieure de l’ascension inattendue et de la chute rapide de Liz Truss.

Mme Truss a demandé une bouteille de sauvignon blanc dans le réfrigérateur de n’importe quel logement et voulait des bagels ou des sushis pour le déjeuner – avec “absolument aucune mayonnaise sur quoi que ce soit, jamais”.

Elle était exigeante sur le café, selon des extraits sérialisés dans le L’heure du dimanches’attendant à des expressos doubles servis dans une tasse à emporter de taille blanche.

L’ancienne assistante Kirsty Buchanan a déclaré que Mme Truss buvait “environ 42 000 expressos par jour ou elle avait l’habitude de le faire quand je travaillais pour elle … elle s’asseyait là avec un énorme sous-marin aux boulettes de viande ou mangeait trois croissants au petit-déjeuner”.

La procureure générale fantôme du Labour, Emily Thornberry, a remis en question les déclarations du gouvernement faites au nom de Mme Truss – affirmant qu’elle “continuerait à creuser” sur la base des détails du livre.

La députée senior a déclaré dimanche qu’elle avait “recherché des réponses” du Département du commerce international (DIT) sur les raisons pour lesquelles “zéro frais autres que de voyage ont été déclarés pour ces voyages”.

Mme Thornberry a tweeté: «Le DIT affirmait que – au cours de ces trois voyages, représentant une quinzaine de jours à l’étranger – Truss n’avait pas engagé un sou de frais d’hôtel, de repas, de boissons et d’autres dépenses.

Elle a ajouté: “Au dos des extraits d’aujourd’hui, vous pouvez juger de la crédibilité de cela.”

Le livre détaille également le temps et l’énergie consacrés à l’organisation des séances photo souhaitées pour Mme Truss lors de voyages à l’étranger.

Une source a déclaré qu’un tournage au passage pour piétons de Shibuya dans la capitale japonaise, Tokyo, était “tellement dangereux”, ajoutant : “Il y avait du trafic partout et elle n’arrêtait pas de le traverser, prise après prise, même lorsque la circulation continuait à arriver.”

Les demandes d’accès à l’information ont révélé qu’un photographe indépendant avait été embauché pour un voyage en Australie au prix de 1 483 £ pour des photos telles que la photo de Mme Truss sur un vélo Brompton de fabrication britannique avec un parapluie Union Jack devant le port de Sydney.