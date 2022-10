Les dépenses de vacances en ligne devraient être faibles après des mois de rabais anticipés

Après des mois de ventes et de démarques de la part des détaillants qui se démènent pour décharger les stocks excédentaires, il ne sera pas facile d’inciter les acheteurs à cliquer sur les offres en cette saison des fêtes.

Déjà, les détaillants avaient du mal à déplacer les produits après avoir mal calculé ce que les acheteurs voudraient sortir de la pandémie. La flambée de l’inflation a également comprimé les consommateurs, obligeant les entreprises à réduire davantage les prix pour les inciter à dépenser. Et pour concurrencer les dépenses des Fêtes, les détaillants proposent des offres de plus en plus tôt.

Tous ces facteurs devraient freiner la demande pour les grandes ventes de vacances – même en ligne, où les consommateurs ont fait plus leurs achats ces dernières années.

“La forme de la saison des fêtes sera différente cette année, avec des remises anticipées en octobre qui augmenteront les dépenses qui auraient eu lieu autour de la Cyber ​​​​Week”, a déclaré Patrick Brown, vice-président du marketing de croissance et des informations chez Adobe, qui utilise les données de transaction des détaillants. faire des prévisions annuelles pour les ventes de vacances en ligne.

Cette année, les ventes en ligne du Black Friday ne devraient augmenter que de 1 % par rapport à il y a un an, tandis que les revenus du Cyber ​​Monday devraient augmenter de 5,1 %, selon Adobe. Dans l’ensemble, les dépenses en ligne tout au long de la saison des fêtes devraient augmenter de 2,5 %, la plus faible croissance depuis qu’Adobe a commencé à suivre ce chiffre en 2015. Adobe a même mis en garde contre une baisse potentielle, prévoyant une fourchette de ventes comprise entre 2 % et 5 % de plus. .