Les dépenses de transfert somptueuses de Chelsea ne les ont pas améliorés

Chelsea a dépensé 274 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs et changé de manager depuis la fin de la saison dernière, mais ils ont en quelque sorte réussi à aggraver leur équipe. C’est une réalisation des nouveaux propriétaires du club, un consortium dirigé par le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly. Mais pour l’instant au moins, c’est le manager Graham Potter qui porte le poids des critiques pour ses mauvais résultats et ses performances sans intérêt.

C’est toujours comme ça, et Potter, dont l’équipe est huitième de la Premier League, sept points derrière Manchester United, quatrième, ne se fera aucune illusion sur le fait que son sort sera toujours directement lié aux résultats sur le terrain. À l’heure actuelle, les résultats sont sombres (deux victoires en sept, dont quatre défaites) et avec deux matchs contre Manchester City cette semaine – en Premier League et en FA Cup – cela pourrait empirer avant de s’améliorer.

Lorsque Potter est arrivé de Brighton en tant que successeur du limogé Thomas Tuchel en septembre, la hiérarchie de Chelsea, dirigée par le copropriétaire Boehly, lui a vendu sa vision d’un nouveau Chelsea. C’était un club qui se tournerait vers le long terme et planifierait en conséquence, qui adopterait une approche plus collégiale et laisserait au brillant jeune entraîneur le temps d’imposer ses méthodes à l’équipe.

L’ancien Chelsea de Roman Abramovich, qui a vu des managers embauchés et licenciés aussi souvent qu’ils ont remporté de gros trophées, avait apparemment été relégué au passé. Mais peut-être que cette idée était aussi naïve que le recrutement de Chelsea depuis le changement de propriétaire. Cette naïveté commence maintenant à rendre le travail de Potter beaucoup plus difficile. Le joueur de 47 ans a du mal à relever le défi de gérer un club aussi grand que Chelsea et il a besoin d’aide, mais il n’est pas le seul à apprendre sur le tas à Stamford Bridge.

Boehly a personnellement supervisé le recrutement des joueurs de Chelsea et le changement de manager depuis qu’il a pris le contrôle du club cet été, et même son plus grand fan aurait du mal à suggérer que l’équipe est dans un meilleur endroit après ses six mois à la tête.

L’embauche récente de l’ancien directeur technique du RB Leipzig Christopher Vivell à un poste similaire à Chelsea devrait apporter une expertise au département du football, mais dans l’immédiat, Potter doit encore faire face à la main qui lui a été distribuée par Boehly : une équipe déséquilibrée qui est surchargé de défenseurs et désespérément à court de buteurs. On peut reprocher au manager de ne pas avoir réussi à faire en sorte que bon nombre de ses joueurs répondent aux attentes, mais il est discutable qu’il en ait signé beaucoup en premier lieu.

Lors du match nul 1-1 à Nottingham Forest dimanche, Chelsea ressemblait à une équipe qui avait été lancée sans plan ni stratégie cohérents. Et ce n’est pas loin de la réalité.

Potter n’a rien à voir avec le fait que le club ait perdu Antonio Rudiger et Andreas Christensen en tant qu’agents libres contre le Real Madrid et Barcelone respectivement pendant l’été. Boehly était également impuissant à empêcher les défenseurs de quitter le club, mais le nouveau propriétaire a sanctionné le départ du prêt de l’attaquant de 97,5 millions de livres sterling Romelu Lukaku à l’Inter Milan et le retour permanent de 25 millions de livres sterling de Timo Werner au RB Leipzig. Cela a laissé Chelsea sans buteur reconnu jusqu’à la décision de dernière minute de signer Pierre-Emerick Aubameyang, 33 ans, pour 10 millions de livres sterling de Barcelone à la fin du mercato estival.

Boehly a également supervisé la dépense de 171 millions de livres sterling pour les défenseurs Kalidou Koulibaly (33 millions de livres sterling), Marc Cucurella (63 millions de livres sterling) et Wesley Fofana (75 millions de livres sterling) après avoir lancé son régime avec la signature de 47,5 millions de livres sterling de l’ailier anglais Raheem Sterling de Manchester City.

Le club espère maintenant signer l’attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku et le défenseur Josko Gvardiol, bien que des sources aient déclaré que Chelsea avait déjà conclu un accord de 32 millions de livres sterling pour débarquer le défenseur central de 21 ans Benoit Badiashile de Monaco. Ils sont également prêts à déclencher la clause de libération de 106 millions de livres sterling d’Enzo Fernandez, 21 ans, à Benfica après que le milieu de terrain argentin ait joué à la Coupe du monde.

Graham Potter a pour tâche d’améliorer une équipe qui a déjà été coûteusement constituée. James Williamson – AMA/Getty Images

Sous Boehly, Chelsea a surpayé la majorité de ses signatures, et aucun d’entre eux n’a encore fait assez pour justifier la dépense. Tout ce qui précède suggère un nouveau propriétaire jouant au football Fantasy plutôt qu’un club ayant une stratégie claire de ce qui est nécessaire sur le marché des transferts. Potter a gardé un silence digne sur les entrées et sorties des joueurs jusqu’à présent, mais avec Chelsea ayant une différence de buts de plus-2 et Sterling et Kai Havertz leurs meilleurs buteurs en Premier League avec seulement quatre buts chacun, il est clair où les priorités de Chelsea devraient mentir pendant la fenêtre de janvier.

Potter a été embauché pour entraîner l’équipe et laisser le recrutement des joueurs à d’autres, il devra donc travailler avec ce qu’il a et ce dont ceux au-dessus de lui pensent qu’il a besoin. Mais il y a trop de points d’interrogation sur cette équipe de Chelsea et trop de joueurs qui ne livrent pas. Potter doit assumer une part de responsabilité à cet égard, et il doit simplement faire mieux avec les outils à sa disposition, mais ses patrons doivent également faire mieux.

Le football est jonché de clubs et de propriétaires qui pensent que jeter de l’argent sur un problème est le moyen le plus rapide de réussir, mais ceux qui réussissent sont généralement ceux qui en ont pour leur argent avec des signatures intelligentes, pas chères. Potter en paiera inévitablement le prix si Chelsea n’apprend pas cette leçon, mais il ne sera pas seul responsable si cela ne fonctionne pas pour lui à Stamford Bridge.