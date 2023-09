Les dépenses de santé des femmes qui travaillent dépassent de loin celles des hommes, selon une étude

Les coûts élevés des soins de santé frappent beaucoup plus durement les femmes que les hommes sur le marché du travail américain.

Les femmes qui travaillent dépensent chaque année 15,4 milliards de dollars de plus en dépenses de santé que leurs homologues masculins, selon une nouvelle analyse des plans de santé parrainés par l’employeur de Deloitte Consulting.

L’étude a révélé que les femmes dépensent en moyenne 18 % de plus que les hommes en quote-part et en franchises. C’est après avoir exclu les coûts associés à la grossesse et à la maternité, selon le nouveau rapport, et malgré des dépenses totales de santé pour les femmes qui ne sont que de 10 % plus élevées que pour les hommes.

« Il s’agit d’un problème que nous identifions et que les chefs d’entreprise peuvent réellement résoudre au sein de leurs propres organisations. Ce qu’il faut retenir, c’est que les femmes sont moins payées et qu’elles paient plus pour les soins de santé », a déclaré le Dr Kulleni Gebreyes, responsable de l’équité en matière de santé aux États-Unis. chez Deloitte Conseil.

Le résultat, dit-elle, est un fardeau financier disproportionné.

Les femmes ont tendance à recourir davantage aux soins médicaux que les hommes, en partie à cause des examens gynécologiques annuels et des coûts élevés de l’imagerie du cancer du sein.

Bien que les examens annuels soient souvent entièrement couverts, les suivis qui peuvent résulter de ces visites entraînent une quote-part et déclenchent des franchises. Beaucoup de ces services sont souvent plus chers que la franchise habituelle, ce qui entraîne une charge de partage des coûts plus élevée.

Les analystes de Deloitte affirment que les employeurs pourraient combler l’écart entre les sexes en matière de partage des coûts de 15,4 milliards de dollars grâce à une conception améliorée des avantages sociaux, pour un coût estimé à 133 dollars par employé et par an, soit environ 11 dollars par mois.

« Notre demande est que les entreprises examinent leurs données, examinent si et où les lacunes existent et prennent du recul pour avoir un processus de conception plus équitable afin de déterminer quels sont les avantages pour la santé qui répondraient aux besoins de leur main-d’œuvre », a déclaré Gebreyes. .