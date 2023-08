Les dépenses de santé au Royaume-Uni sont « en retard » sur les voisins européens, selon le SNP

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les dépenses de santé du Royaume-Uni sont à la traîne par rapport aux autres pays du nord-ouest de l’Europe, selon une étude commandée par le SNP.

Par habitant, les dépenses de santé sont environ un tiers inférieures à celles de l’Allemagne et de la Norvège – à 5 884 £ contre 9 104 £ et 8 817 £ respectivement.

L’analyse de la Bibliothèque de la Chambre des communes est fondée sur des données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L’année dernière, les dépenses de santé du gouvernement britannique étaient également inférieures aux niveaux par habitant de la France, des Pays-Bas, de l’Autriche, de l’Irlande et de la Suède.

Le SNP a également mis en évidence un rapport récent du King’s Fund qui indique que le service de santé britannique est sous-performant dans la lutte contre les conditions traitables.

Le porte-parole du SNP pour la santé, Martyn Day, a déclaré: « Ayant échoué si gravement au NHS, il incombe à Rishi Sunak et à Sir Keir Starmer d’abandonner leurs projets de privatisation et de réductions du NHS et d’agir rapidement pour augmenter les dépenses du NHS et atténuer les dommages du Brexit.

«Malgré le plâtrage se trouve sur le côté d’un bus du Brexit, les conservateurs ont chroniquement sous-financé le NHS, et le Royaume-Uni est à la traîne de nos voisins européens en matière de financement et de résultats en matière de santé.

« Pire encore, cette crise sanitaire créée par Westminster n’est pas nouvelle. Le gouvernement britannique a dépensé beaucoup moins que la moyenne pour la santé, sous les conservateurs et le parti travailliste, chaque année du 21e siècle.

«Ce sous-financement a eu un impact négatif sur les quatre services de santé au Royaume-Uni.

«Le SNP appelle les conservateurs et le parti travailliste pro-Brexit à augmenter les dépenses de santé du gouvernement britannique à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux observés chez nos voisins du nord de l’Europe.

« Même une augmentation des dépenses à un niveau juste moyen dans le nord de l’Europe rapporterait des milliards de livres supplémentaires au gouvernement écossais à dépenser pour renforcer le NHS écossais. »

Le NHS a reçu un financement de 168,4 milliards de livres sterling pour 2023-2024 Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Assistance sociale

«Le NHS a reçu un financement de 168,4 milliards de livres sterling pour 2023-2024.

«Cela comprend plus de 6 milliards de livres sterling de financement supplémentaire pour aider le NHS à gérer l’impact continu de la pandémie et à réduire les listes d’attente – une priorité clé pour ce gouvernement.

« Notre stratégie à venir sur les maladies majeures décrira également la meilleure façon de prévenir, de diagnostiquer et de gérer six maladies clés, telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, qui entraînent des problèmes de santé et des décès précoces en Angleterre. »