Les dépenses de santé atteindront 331 milliards de dollars en 2022, les coûts du COVID en baisse

Le Canada devrait atteindre 331 milliards de dollars en dépenses de santé en 2022, selon de nouvelles estimations, mais la forte augmentation des dépenses causée par la pandémie semble diminuer – malgré les taux d’hospitalisation COVID-19 dépassant ceux de 2021.

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a publié jeudi son rapport annuel sur les tendances des dépenses nationales de santé, présentant ses estimations des sommes consacrées à la santé au Canada.

En 2022, le Canada dépensera environ 8 653 $ en moyenne par Canadien, selon l’ICIS, les dépenses totales de santé représentant 12,2 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada, en baisse par rapport au sommet de 13,8 % en 2020.

Avant la pandémie, les dépenses de santé augmentaient régulièrement d’environ 4 % par an de 2015 à 2019. Ce taux de croissance a grimpé jusqu’à une augmentation de 13 % du financement en 2020, largement attribuée à la pandémie, suivie d’une autre augmentation de 7 %. des dépenses de santé en 2021.

Mais après deux ans de COVID-19, cette tendance semble avoir considérablement diminué. Selon les estimations de l’ICIS, les dépenses totales de santé ne devraient augmenter que de 0,8 % en 2022.

« Malgré une stabilisation en 2022, la croissance des dépenses de santé au Canada continue d’être stimulée par des facteurs continus tels que le vieillissement de la population, la croissance démographique et l’utilisation des services de santé », a déclaré Ann Chapman, directrice des dépenses et des soins primaires à l’ICIS. dans un communiqué de presse. “La pression sur les budgets en raison de la pandémie exerce une pression sur les efforts de rétablissement du système de santé.”

Les dépenses de santé augmentent normalement parallèlement à l’économie, la dépassant parfois. Le COVID-19 a entraîné une augmentation sans précédent des dépenses de santé en 2020.

L’ICIS est un organisme sans but lucratif qui travaille avec des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour regrouper et présenter des données sur la gestion, la recherche et les politiques des soins de santé au Canada.

Le rapport sur les dépenses comprend des estimations pour 2022 et 2021, ainsi que des chiffres définitifs sur les dépenses de santé en 2020.

DÉCOMPOSER L’ÉTIQUETTE DE PRIX

Quand on regarde les dépenses totales de santé, quels services cette grosse somme de 331 milliards de dollars représente-t-elle ?

Les hôpitaux, les médecins et les médicaments sont les principales catégories de dépenses, représentant plus de 50 % des dépenses totales de santé en 2022.

Près du quart de toutes les dépenses de santé en 2022 ont été consacrées à nos hôpitaux, tandis que les médecins et les médicaments représentent chacun 13,6 % chacun.

Cela signifie que les hôpitaux coûteront aux Canadiens environ 2 084 $ par personne en 2022.

“La croissance des dépenses hospitalières devrait s’accélérer en raison des efforts déployés pour éliminer les arriérés chirurgicaux et autres”, indique le communiqué.

En 2020, les dépenses consacrées aux médecins ont chuté de 3,6 %, en raison du report de nombreuses formes de soins par crainte que les patients ne contractent la COVID-19.

Cette catégorie rebondit en 2021 et 2022, atteignant désormais la deuxième plus grande part des dépenses de santé.

Les dépenses en médicaments devraient augmenter de 5,4 % en 2022, à mesure que le nombre de demandes de remboursement de médicaments spécialisés continue d’augmenter, ainsi que des coûts plus élevés par personne pour les médicaments traitant les problèmes chroniques.

L’ICIS a également examiné qui paie pour les services que reçoivent les Canadiens. Le secteur public devrait représenter 72 % des dépenses totales de santé en 2022, le secteur privé représentant 28 %.

Environ 14 % de toutes les dépenses de santé en 2022 seront des dépenses personnelles.

De 2000 à 2019, la répartition public/privé est restée assez stable à 70 % public, 30 % privé.

LES DÉPENSES COVID PLUMMENT MÊME SI LES HOSPITALISATIONS AUGMENTENT

Une nouvelle catégorie de dépenses a été introduite en 2021 appelée COVID-19 Response Funding, qui englobe le financement budgété par le gouvernement lié au traitement COVID-19, à la recherche des contacts, aux vaccinations, aux biens médicaux et à d’autres dépenses connexes.

En 2021, selon les estimations de l’ICIS, cette catégorie représentait 9,9. pour cent de toutes les dépenses de santé au Canada, mais on prévoit qu’elles ne représenteront que 4,4 pour cent des dépenses totales de santé en 2022.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et régionaux ont dépensé 29,3 milliards de dollars au Canada pour la pandémie en 2020, puis environ 32,5 milliards de dollars en 2021, selon l’ICIS.

Mais les dépenses liées à la pandémie ont été réduites de moitié pour 2022, les gouvernements ne dépensant qu’environ 14,5 milliards de dollars.

Le financement COVID-19 par personne en 2022 devrait également avoir fortement chuté à près de la moitié de ce qu’il était en 2020, passant de 770 $ par personne à 376 $.

Cela survient malgré le fait que le nombre de décès dus au COVID-19 a presque doublé au total depuis octobre de l’année dernière.

Selon le gouvernement fédéral, en examinant le nombre hebdomadaire de cas de COVID-19, les dix premières semaines avec le plus grand nombre d’hospitalisations se sont toutes produites cette année, et non en 2020 ou 2021.

Et bien que les hospitalisations aient diminué depuis la poussée d’Omicron en janvier 2022, qui a provoqué le plus grand pic de cas au Canada sur l’ensemble de la pandémie, le Canada enregistre toujours plus d’hospitalisations cet automne que l’année dernière.

Selon les données de l’Agence de la santé publique du Canada, les hôpitaux canadiens ont enregistré en moyenne environ 4 700 hospitalisations par jour en raison de la COVID-19 entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022. Au cours de la même période l’an dernier, la moyenne n’était que de 2 000 par jour.

Selon la ventilation de l’ICIS, la plus grande partie des fonds alloués au financement de la réponse à la COVID-19 est allée aux coûts de traitement de la COVID-19 en 2022, à 34 %. Environ 20 % ont été consacrés aux vaccinations.

CÔTE À CÔTE

Les dépenses de santé varient considérablement en tant que chiffre «par personne» selon l’endroit où vous vous trouvez au Canada en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment les salaires des professionnels de la santé, les services offerts et l’éloignement d’une population. Les territoires ont le coût par personne le plus élevé pour la santé, en partie en raison du fait que les résidents doivent être transportés ailleurs pour des services spécialisés.

Il s’agit de la répartition projetée pour 2022, selon l’ICIS.

Ontario : 8 213 $ par personne; augmentation de 0,3 %

Québec : 8 701 $ par personne; 1,8 % de baisse

Manitoba : 8 417 $ par personne; 1,0 % de baisse

Saskatchewan : 8 954 $ par personne ; 0,03 % de baisse

Alberta : 8 545 $ par personne; 3,5 % de baisse

Colombie-Britannique : 8 790 $ par personne ; augmentation de 2,4 %

Terre-Neuve-et-Labrador : 9 894 $ par personne ; 1,5 % d’augmentation

Île-du-Prince-Édouard : 8 531 $ par personne ; augmentation de 2,3 %

Nouvelle-Écosse : 9 536 $ par personne; augmentation de 5,0 %

Nouveau-Brunswick : 8 010 $ par personne; augmentation de 0,9 %

Yukon : 15 884 $ par personne ; augmentation de 1,2 %

Territoires du Nord-Ouest : 21 946 $ par personne ; Diminution de 2,3 %

Nunavut : 21 978 $ par personne; 8,3 % de baisse

Comparativement à d’autres pays, le Canada a l’un des niveaux de dépenses de santé par personne les plus élevés. Sur 38 pays, les dépenses par habitant du Canada en 2020 (l’année la plus récente pour laquelle des données comparables sont disponibles) étaient parmi les plus élevées, sous l’Allemagne et les Pays-Bas, mais devant la Suède et l’Australie.