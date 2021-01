Le cabinet fantôme du Labour a facturé des milliers de dépenses pendant le verrouillage, facturant aux contribuables les voyages de première classe, le loyer, les licences de télévision et même le gel pour les mains.

La dirigeante adjointe Angela Rayner, qui se vante de « défendre les travailleurs », a réclamé 30 952,98 £, dont 1 600 £ sur 23 billets de train de première classe entre Londres et sa circonscription de Manchester depuis mars.

La secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, Lisa Nandy, a dépensé 23 083,44 £ qu’elle a imputée à ses dépenses, dont 8 883,35 £ en loyer hors bureau et 475,67 £ en taxe d’habitation – et 20 £ en gel désinfectant pour les mains, révèlent de nouveaux chiffres.

Le député de Wigan, qui a appelé au remplacement de l’armée britannique par une « force de sécurité humaine équilibrée entre les sexes », a également réclamé 2298,50 £ de dépenses ferroviaires, dont 334,50 £ sur les cartes ferroviaires.

Bien que les députés puissent réclamer des dépenses, y compris le coût de l’hébergement, ils ont fait l’objet d’un examen approfondi après un scandale majeur à la suite de la divulgation d’une utilisation abusive généralisée des allocations et des dépenses.

La divulgation de plus d’un million de documents et de reçus en juin 2009 a conduit à un grand nombre de démissions, de licenciements, de dé-sélections et d’annonces de départs à la retraite.

Plusieurs députés et pairs ont été poursuivis et condamnés à des peines d’emprisonnement après que la divulgation ait provoqué la colère du public.

La ministre des Affaires fantômes, Lucy Powell, a facturé aux contribuables britanniques 25206,49 £ l’année dernière, dont 1141,10 £ sur les trajets en train, dont 390 £ pour la première classe, 5,65 £ pour les frais de port et une redevance de 157 £ pour la télévision – ainsi que 35 £ de frais de stationnement.

La ministre de l’ombre pour les femmes et les égalités, Gill Furniss, a dépensé 19 506,31 £, dont 7 136,72 £ pour le loyer hors bureau et 780,78 £ en taxe d’habitation.

Elle a également voyagé en première classe 10 fois alors que Covid-19 a déclenché des mesures gouvernementales contre la pandémie, y compris la fermeture de la plupart de l’industrie du voyage.

Jonathan Ashworth, le secrétaire à la Santé de l’ombre, a facturé 23865,67 £ aux contribuables, dont 2 843,20 £ de voyage, dont 72,20 £ ont été dépensés en taxis entre son domicile londonien et Westminster.

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer semble n’avoir facturé aux contribuables que 13179,64 £ de frais de bureau, dont 907,62 £ sur la papeterie

Selon l’Autorité parlementaire indépendante des normes, les taxis étaient justifiés parce que les alternatives étaient « impraticables » – un clin d’œil aux restrictions des coronavirus sur les voyages, y compris le diktat « rester à la maison » et la fermeture de plusieurs stations de métro TfL au printemps dernier.

M. Ashworth a facturé aux contribuables 2600 £ sur les trajets en train et 11 427,17 £ sur les logements hors bureaux, dont 9 625 £ de loyer à 1925 £ par mois entre avril et septembre et 1 501,63 £ sur la taxe d’habitation.

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer semble n’avoir facturé aux contribuables que 13 179,64 £ en frais de bureau, dont 907,62 £ en papeterie.

En réponse aux résultats, John O’Connell de la TaxPayers ‘Alliance a déclaré dimanche au Sun: «La classe standard est assez bonne pour la plupart des gens».

Le travail a été contacté pour commenter.