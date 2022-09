Les dépenses de la Premier League atteignent 1,9 milliard de livres sterling et battent un record

Les clubs de Premier League ont battu leur record de dépenses de transfert pour une saison dans la seule fenêtre estivale, dépensant 1,9 milliard de livres sterling au cours de la période, selon une analyse de la société financière Deloitte.

La fenêtre de transfert d’été, qui s’est fermée jeudi, a battu le précédent record de 1,86 milliard de livres sterling dépensé sur toute une saison, qui avait été établi en 2017-18.

Il a également battu le précédent record de dépenses estivales de 1,4 milliard de livres sterling établi en 2017.

Plusieurs autres records ont été battus dans la même fenêtre, notamment les clubs de Premier League dépensant plus que la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Bundesliga allemande réunies.

De grosses signatures ont aidé à pousser le record de dépenses sur la ligne, y compris le transfert de 86 millions de livres sterling de Manchester United pour l’ailier de l’Ajax Antony, Liverpool faisant venir Darwin Nunez de Benfica pour à peu près le même montant, et l’accord de sept ans de Chelsea pour Wesley Fofana pour 75 millions de livres sterling de Leicester. .

Les clubs de Premier League chercheront désormais à passer de la fenêtre et à utiliser leurs signatures alors qu’ils se préparent pour les matchs de ce week-end.

Manchester United, qui a remporté ses trois derniers matchs, a dépensé plus de 200 millions de livres – dont plus de la moitié pour les Brésiliens Casemiro et Antony – affrontera Arsenal dimanche, la seule équipe de la ligue avec un record de 100 %.

Mikel Arteta s’est déplacé intelligemment dans la fenêtre pour ajouter Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko de Manchester City, mais le voyage à Old Trafford est le test le plus difficile à ce jour pour les Gunners.

Les champions de Manchester City ont rapidement pris leur envol avec la nouvelle recrue Erling Haaland qui a marqué neuf buts lors de ses cinq premiers matchs, y compris des tours du chapeau lors des deux derniers matchs.

L’ancien attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire ses débuts en attaque pour Chelsea lors de leur derby londonien contre West Ham après avoir effectué un transfert tardif de Barcelone.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.