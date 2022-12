Les dépenses de consommation se sont refroidies en novembre alors que la jauge d’inflation étroitement surveillée a ralenti

Mais clouer cet atterrissage sera certainement difficile. Les responsables devront deviner jusqu’où les taux d’intérêt doivent monter – et combien de temps ils doivent y rester – pour ralentir suffisamment l’économie et la hausse des prix. C’est une science inexacte, et il y a un risque que les autorités provoquent une récession douloureuse en essayant de ralentir l’économie.

En conséquence, les responsables de la Fed ce mois-ci ont commencé à déplacer les taux à un rythme plus progressif et ont laissé entendre qu’ils pourraient cesser de les augmenter complètement à un moment donné en 2023. Cela leur donnera le temps de voir comment leurs changements de politique jusqu’à présent se concrétisent. l’économie.

« La vitesse à laquelle nous allons n’est plus si importante. C’est beaucoup plus important de penser à quel est le niveau ultime ? a déclaré M. Powell lors de sa dernière conférence de presse. “Et puis c’est – à un certain moment, la question deviendra combien de temps restons-nous restrictifs?”