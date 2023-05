Les dépenses de consommation s’affaiblissent à mesure que l’incertitude économique augmente

Les consommateurs américains continuent de limiter leurs dépenses dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la santé de l’économie américaine, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le secteur de la vente au détail. Compte tenu de l’incertitude économique croissante entourant les taux d’intérêt, l’inflation et une éventuelle récession imminente, nous nous en tenons aux avoirs de détail comme TJX Companies et Costco Wholesale qui offrent à la fois qualité et valeur aux acheteurs. Les résultats des bénéfices du premier trimestre des détaillants cette saison ont montré que les dépenses discrétionnaires plus faibles sont le principal obstacle auquel sont confrontées les entreprises dans de nombreuses catégories de vente au détail. Le détaillant de rénovation domiciliaire Lowe’s Companies (LOW) a annoncé des ventes plus faibles que prévu sur les achats de bricolage dans ses résultats du premier trimestre fiscal. De même, Home Depot (HD) a enregistré sa plus grande perte de revenus depuis novembre 2022 au cours de son premier trimestre, en raison d’une demande plus faible pour les articles les plus coûteux. Les ventes chez Target (TGT) ont été modérées au premier trimestre, tandis que chez Walmart (WMT), les consommateurs ont opté pour des articles à bas prix et ont acheté moins de biens discrétionnaires. Le club holding Foot Locker (FL) a livré des résultats décevants au premier trimestre, l’affaiblissement de la situation macroéconomique mettant un frein à la stratégie de redressement de la PDG Mary Dillon. « Le consommateur est plus faible partout », a déclaré Jim Cramer mardi. Ce que Jim appelle « les fissures du consommateur » sont le résultat de la politique de hausses agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale au cours de l’année écoulée pour freiner une inflation constamment élevée. « Si la Fed attend que le consommateur s’affaiblit, arrêtez d’attendre », a déclaré Jim. D’une part, un consommateur plus faible – dans la plupart des secteurs, à l’exception jusqu’à présent des voyages et des loisirs – est exactement ce que la Fed a espéré réaliser grâce à ses efforts pour refroidir l’économie. Conjuguée à l’inflation montrant des signes d’apaisement ces derniers mois, la banque centrale pourrait être en mesure d’au moins suspendre les taux lors de sa prochaine réunion en juin. Cela, à son tour, pourrait stimuler les marchés boursiers, qui ont été freinés par des taux plus élevés. Mais c’est une ligne fine à marcher. Si les dépenses de consommation diminuent trop précipitamment, cela pourrait contribuer à faire basculer l’économie américaine dans la récession. Et cela serait, bien sûr, négatif pour les marchés. Ainsi, en ce qui concerne le secteur de la vente au détail dans cet environnement économique incertain, nous nous concentrons sur les détaillants qui offrent des marchandises de qualité à des prix attractifs, Costco Wholesale (COST) et TJX Companies (TJX) étant les principaux d’entre eux. TJX – qui exploite des magasins comme TJ Maxx et HomeGoods – a annoncé la semaine dernière ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2024. Alors que le détaillant hors prix a enregistré des ventes plus faibles, la réduction des coûts tels que les frais de transport a permis à l’entreprise d’augmenter son bénéfice par action de 12 % sur une base annuelle. Dans l’ensemble, TJX a réalisé un solide trimestre en continuant d’offrir de la valeur aux consommateurs soucieux de leur budget en vendant des stocks de haute qualité à bas prix. Le concurrent Ross Stores (ROST) a également fait preuve de résilience dans ses récents résultats avec des ventes durables conformes aux attentes de Wall Street, même si la direction a adopté un ton prudent sur l’état de l’économie. Costco devrait publier ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2023 jeudi après la cloche de clôture. Les rapports mensuels sur les ventes comparables du détaillant en gros ont montré que les acheteurs de Costco réduisent les articles discrétionnaires et donnent la priorité aux produits de consommation de base. Mais Costco a vu ses ventes grimper de 1,4% en avril, contre une baisse de 1,1% le mois précédent – ​​un signe qu’il est probablement dans une position plus forte que son homologue BJ’s Wholesale Club Holdings (BJ), qui a annoncé mardi des ventes comparables plus faibles que prévu, hors essence, au cours de son premier trimestre. Bottom line Il y a plusieurs facteurs qui sont empilés contre les consommateurs en ce moment. Avec une inflation toujours élevée, la Fed pourrait voir le besoin de continuer à augmenter les taux. Une telle décision, à son tour, pourrait obliger les consommateurs à resserrer davantage les cordons de leur bourse et peser sur l’économie globale. Mais si la Fed décide de se retirer et de suspendre les hausses de taux dans le courant de l’année, la pression sur le marché – et le consommateur – pourrait s’atténuer. En attendant, notre stratégie consiste à nous en tenir aux détaillants comme TJX et Costco qui offrent une grande valeur aux consommateurs, tout en gérant efficacement les stocks. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long FL, TJX, COST. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les acheteurs attendent dans une file d’attente dans un magasin de gros Costco à Orlando, en Floride. Paul Hennessy | Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images