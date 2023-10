Les dépenses de consommation chinoises n’augmentent pas aussi vite qu’avant la pandémie

Bien que cela marque une accélération par rapport au mois d’août, la tendance pluriannuelle des ventes au détail indique une croissance inférieure à 3% par an depuis le début de la pandémie, selon les estimations de Christine Peng, responsable du secteur de consommation de la Grande Chine à l’UBS.

Ventes au détail pour la période des fêtes du 29 septembre au 5 octobre a augmenté de 9% d’il y a un an, selon les rapports des médias d’État sur les données du ministère du Commerce. Les chiffres n’incluent pas le 6 octobre, dernier et huitième jour de la Golden Week.

« Les consommateurs ont commencé à dépenser plus d’argent, mais ils restent prudents quant à la manière dont ils dépensent leur argent », a déclaré Peng.

Elle a également souligné l’impact de la crise immobilière – puisqu’une grande partie de la richesse des ménages réside dans l’immobilier – et d’une baisse des dépenses publiques en raison des problèmes d’endettement locaux. Les consommateurs restent incertains quant à leurs revenus futurs dans un contexte de durcissement de la réglementation gouvernementale, a-t-elle noté.

L’incertitude économique a contribué à la préférence des résidents chinois pour les voyages intérieurs, a déclaré Imke Wouters, associée du cabinet de conseil Oliver Wyman. L’entreprise a interrogé plus de 3 800 consommateurs chinois aisés en septembre et a constaté que les « acheteurs de luxe occasionnels » étaient plus prudents en raison de la situation économique.

Cependant, Wouters a déclaré que lorsque les consommateurs aisés voyageaient à l’intérieur du pays, un nombre important d’entre eux choisissaient Hainan. La province tropicale est connue pour ses centres commerciaux hors taxes et ses paysages naturels.

Au cours des dernières vacances, les visites touristiques à Hainan ont augmenté de 15 % par rapport au pic de 2021, a souligné Wouters.

La Chine a cherché ces dernières années à faire de Hainan un centre commercial hors taxes. Avant la pandémie, de nombreux Chinois se rendaient en Europe et dans d’autres pays pour acheter des produits de luxe.

Les dépenses de luxe des Chinois dans le pays et à l’étranger en septembre étaient d’environ 80 % par rapport à 2019, en hausse par rapport à la reprise de 70 à 75 % observée en août, selon HSBC, citant les données de Global Blue sur les achats hors taxes.

Dans la région Asie-Pacifique, les dépenses chinoises en produits de luxe ont déjà retrouvé leurs niveaux de 2019, indique le rapport. Mais en Europe continentale, ces dépenses ne représentent qu’environ la moitié de ce qu’elles étaient avant la pandémie, a déclaré HSBC.

En revanche, les touristes des États-Unis et du Moyen-Orient dépensent environ 250 % de plus en produits de luxe en Europe qu’avant la pandémie, indique le rapport.