Les dépenses de consommation augmentent Costco reste un détaillant à rabais à posséder

De nouvelles données économiques et les revenus de la vente au détail cette semaine ont montré que les consommateurs continuent de dépenser pour des biens essentiels même si les prix restent élevés, une tendance de bon augure pour Club holding Costco (COST). Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 1,3% en octobre d’un mois sur l’autre, a annoncé mercredi le département du Commerce, les acheteurs dépensant davantage pour des produits de base comme la nourriture et l’essence. Le rapport mensuel a également montré une baisse des ventes dans les magasins d’électronique et d’électroménagers, tandis que les ventes de vêtements étaient stables. Mais les dépenses discrétionnaires ont augmenté dans d’autres domaines, les acheteurs américains dépensant davantage pour les voitures, les meubles et les repas au restaurant. Les acheteurs ont également été aidés par la détente de l’inflation en octobre , l’indice des prix à la consommation ayant augmenté moins que prévu le mois dernier. Dans le même temps, les bénéfices trimestriels des géants américains discount Walmart (WMT) et Target (TGT) ont brossé un tableau mitigé. Walmart a battu ses bénéfices pour son troisième trimestre fiscal, les produits d’épicerie ayant contribué à augmenter les ventes de près de 9%. Target a également bénéficié des ventes d’épicerie le mois dernier, mais a enregistré une forte baisse des ventes dans l’ensemble, les dépenses ayant diminué pour les vêtements et l’électronique. “Les prix élevés du carburant et l’inflation des aliments au milieu de l’adolescence ont obligé les consommateurs à gérer plus étroitement les budgets des ménages, à faire des compromis fréquents et à orienter les dépenses vers les produits de première nécessité”, a déclaré mardi le directeur financier de Walmart, John David Rainey. Walmart est un détaillant alimentaire “bien positionné” car il a “une exposition discrétionnaire relativement faible”, selon les analystes de Bank of America. Mais Target, qui est plus exposé aux dépenses discrétionnaires, fait face à “un ralentissement rapide de la demande”, a déclaré mercredi le PDG Brian Cornell. Pendant ce temps, les résultats trimestriels les plus récents de Costco, pour son quatrième trimestre fiscal, ont démontré que le détaillant en gros réservé aux membres – par lequel les clients achètent en gros à prix réduit – peut livrer dans n’importe quel type d’environnement économique. Bank of America considère “l’avantage” de Costco comme l’un des meilleurs détaillants alimentaires pouvant offrir une valeur inégalée aux consommateurs touchés par l’inflation, ont écrit les analystes dans une note mercredi. Un autre avantage de Costco est qu’il vend de l’essence, qu’il propose à des prix d’entrepôt inférieurs. Plus largement, Costco a bénéficié d’une forte croissance du trafic client, de forts taux de renouvellement des adhésions, de solides ventes à magasins comparables et d’un segment international en croissance, selon BofA. Costco devrait publier ses résultats du premier trimestre fiscal le 8 décembre. Conclusion Les dépenses de consommation en produits de base comme la nourriture restent fortes, tandis que les dépenses discrétionnaires ont été mitigées, car l’inflation et d’autres pressions macroéconomiques persistent. Costco a également été confronté à des vents contraires économiques, mais a été en mesure de les gérer plus habilement grâce à son modèle commercial à faible coût et à volume élevé, qui lui permet de tarifer les produits moins cher que ses concurrents. De plus, Costco vend une combinaison d’articles d’épicerie et d’articles discrétionnaires à leur valeur. Contrairement à de nombreux détaillants, Costco publie des données mensuelles sur les ventes des magasins comparables, qui ont constamment affiché une croissance d’une année sur l’autre. Surtout, Costco a un avantage avec son modèle d’adhésion, qui génère des revenus récurrents et a enregistré des taux de renouvellement record. (Caritable de Jim Cramer est long COST. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un consommateur fait ses courses dans un magasin Costco à Miami le 28 septembre 2021. Joe Raedle | Getty Images