WASHINGTON (Reuters) – Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, ce qui les maintient sur une trajectoire de croissance plus élevée à l’approche du quatrième trimestre, tandis que l’inflation mensuelle était élevée.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique américaine, ont bondi de 0,7% le mois dernier, a rapporté vendredi le Bureau of Economic Analysis du Département du Commerce. Les données du mois d’août n’ont pas été révisées et montrent que les dépenses ont augmenté de 0,4 %.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse des dépenses de 0,5%. Ces données ont été incluses dans le rapport préliminaire sur le produit intérieur brut pour le troisième trimestre publié jeudi, qui montre que les dépenses de consommation s’accélèrent fortement, contribuant au rythme de croissance économique le plus rapide depuis près de deux ans.

Même si le rythme de croissance robuste des dépenses de consommation n’est probablement pas viable, le fort ralentissement du dernier trimestre est de bon augure pour les dépenses du quatrième trimestre, dans un contexte de défis croissants. Les dépenses de consommation sont stimulées par une solide croissance des salaires due à un marché du travail tendu, ainsi que par le fait que les ménages puisent dans l’épargne excédentaire accumulée pendant la pandémie de COVID-19.

Mais la reprise des remboursements de prêts étudiants en octobre par des millions d’Américains pourrait mettre à rude épreuve les budgets des ménages et saper la dynamique. On pense que les ménages à faible revenu ont épuisé leur épargne excédentaire et certains comptent sur l’endettement pour financer leurs achats, rendus coûteux par la hausse des coûts d’emprunt.

Bien que les soldes des cartes de crédit soient en hausse, la plupart des économistes ne pensent pas qu’ils atteignent des niveaux qui pourraient susciter l’inquiétude et soutiennent que le marché du travail reste le facteur clé des dépenses.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a gagné 0,4% en septembre après avoir augmenté de la même marge en août. Au cours des 12 mois jusqu’en septembre, l’indice des prix PCE a progressé de 3,4 %, correspondant à la hausse du mois d’août.

En excluant les composantes volatiles de l’alimentation et de l’énergie, l’indice des prix PCE a grimpé de 0,3%, après avoir augmenté de 0,1% le mois précédent. L’indice des prix PCE de base a augmenté de 3,7% sur un an en septembre. Il s’agit de la plus faible hausse en plus de deux ans et fait suite à une augmentation de 3,8 % en août.

La banque centrale américaine suit les indices de prix PCE pour atteindre son objectif d’inflation de 2 %. La Fed devrait laisser ses taux d’intérêt inchangés mercredi prochain suite à la récente hausse des rendements du Trésor américain et à la liquidation des marchés boursiers, qui ont resserré les conditions financières.

Depuis mars 2022, la banque centrale a relevé son taux directeur de 525 points de base, pour le porter à la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %.

(Reportage de Lucia Mutikani ; édité par Chizu Nomiyama)