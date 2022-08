Les dépenses admissibles pour la rentrée scolaire pourraient procurer des avantages fiscaux aux parents – Shaw Local

Avec la nouvelle année scolaire ici, le ministère du Revenu de l’Illinois rappelle aux parents, aux tuteurs et aux éducateurs qu’ils peuvent peut-être réclamer les dépenses scolaires des élèves de la maternelle à la 12e année sur leurs déclarations de revenus des particuliers de l’Illinois de 2022.

Le crédit pour dépenses d’éducation de l’Illinois permet aux parents ou aux tuteurs légaux d’un élève à temps plein de la maternelle à la 12e année de moins de 21 ans de bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 % sur les dépenses d’éducation qualifiées de plus de 250 $ cette année. Le crédit total ne peut excéder 750 $, peu importe le nombre d’étudiants admissibles.

Les frais d’études admissibles comprennent les frais de scolarité, de livres et de laboratoire dépassant 250 $ payés à l’école où l’étudiant est inscrit à temps plein. Pour les élèves scolarisés à domicile, les frais de location de livres et de laboratoire de plus de 250 $ sont éligibles lorsqu’ils participent à un programme d’enseignement à domicile qualifié.

Sur la base des dernières données finales de déclaration IL-1040, plus de 192 500 contribuables ont demandé le crédit au cours de l’année d’imposition 2021, selon un communiqué de presse. Le montant total réclamé était de plus de 63 millions de dollars, avec un crédit moyen de 327 dollars.

Le crédit d’impôt pour matériel pédagogique et fournitures permet aux enseignants admissibles d’élèves à temps plein de la maternelle à la 12e année de bénéficier d’un allégement fiscal pour les dépenses admissibles sur le matériel scolaire payées au cours de l’année d’imposition.

Pour être admissibles, les contribuables doivent être des enseignants, des instructeurs, des conseillers, des directeurs ou des aides dans une école qualifiée pendant au moins 900 heures au cours d’une année scolaire. Ils peuvent demander un crédit allant jusqu’à 250 $ pour les dépenses admissibles qu’ils ont payées au cours de l’année d’imposition en cours, le montant passant à 500 $ en 2023. Si les conjoints sont tous les deux des éducateurs et déposent conjointement, le crédit maximal est de 500 $.

Sur la base des dernières données finales de déclaration IL-1040, plus de 60 000 contribuables ont demandé le crédit au cours de l’année d’imposition 2021, selon le communiqué. Le montant total réclamé était de plus de 15,6 millions de dollars.