Les départs des dirigeants de Salesforce poussent le cours de l’action au plus bas depuis mars 2020

Marc Benioff, co-fondateur et directeur général de Salesforce.com Inc., prend la parole lors de la WSJDLive Global Technology Conference à Laguna Beach, Californie, États-Unis, le mercredi 26 octobre 2016. La conférence rassemble un groupe inégalé de top PDG, fondateurs, pionniers, investisseurs et sommités pour explorer les opportunités technologiques émergentes dans le monde.

La turbulence dans les rangs supérieurs de Salesforce ne va pas bien avec Wall Street.

Lundi, la société a annoncé le départ du PDG de Slack, Stewart Butterfield, qui a rejoint Salesforce l’année dernière dans le cadre de sa plus grande acquisition jamais réalisée. Mercredi dernier, le co-PDG de Salesforce, Bret Taylor, qui a orchestré l’accord Slack, a déclaré qu’il partait – exactement un an après avoir été promu pour partager le poste le plus élevé avec Marc Benioff.

Au cours des trois jours de bourse depuis que les nouvelles de Taylor ont atterri aux côtés du rapport sur les résultats du troisième trimestre de Salesforce, l’action a connu deux de ses trois pires jours de l’année, plongeant respectivement de 8,3 % et 7,4 %. Salesforce a maintenant perdu 47 % de sa valeur pour l’année, contre la baisse de 28 % du Nasdaq, et se négocie au plus bas depuis mars 2020, les premiers jours de la pandémie de Covid-19.

Taylor, qui a rejoint Salesforce en 2016 grâce à l’acquisition de sa startup Quip, a déclaré qu’il avait “décidé de revenir à mes racines entrepreneuriales”. Benioff a déclaré lors de l’appel des résultats: “Nous devons le laisser être libre, le laisser partir, et je comprends, mais je n’aime pas ça.”

Butterfield a clairement indiqué qu’il partait pour différentes raisons.

“Je ne ferai rien d’entrepreneur”, a écrit Butterfield dans un message Slack qui a été vu par CNBC. “Aussi banal que cela puisse paraître, je vais vraiment passer plus de temps avec ma famille (ainsi que travailler sur des projets personnels, me concentrer sur la santé et généralement consacrer du temps à ces choses qui [are] plus difficile à faire quand on dirige une grande organisation). »

Alors que Taylor et Butterfield sont les sorties les plus en vue, ils sont loin d’être les seuls parmi les cadres dirigeants de Salesforce.

Le mois dernier, Salesforce a dit Gavin Patterson, le président et chef de la stratégie, partirait en janvier, et jeudi Mark Nelson, président et PDG du produit Tableau de Salesforce, tweeté que c’était son dernier jour.

Avec Butterfield, Slack perd le chef de produit Tamar Yehoshua et Jonathan Prince, vice-président senior en charge du marketing, de la marque et des communications, ont précédemment déclaré à CNBC des personnes proches du dossier. Noah Weiss, vice-président senior des produits chez Slack, succèdera à Yehoshua, a déclaré Butterfield dans un message Slack. Butterfield est remplacé par Lidiane Jones, vice-présidente exécutive de Salesforce qui a rejoint en 2019.