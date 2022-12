Les départs de la National Gallery reflètent un changement “nécessaire”, déclare le PDG par intérim

Le directeur et chef de la direction par intérim du Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa affirme que les récents départs de personnel, qui ont suscité l’inquiétude d’anciens employés et de critiques, reflètent le besoin de changement au sein de la principale institution artistique du pays.

“La transformation est nécessaire, et je reconnais que pour certains, cette compréhension de ce besoin de changement n’est pas partagée”, a déclaré Angela Cassie dans une interview à CBC vendredi.

Cassie, qui a pris la tête de l’institution basée à Ottawa en juillet dernier, prend la parole une semaine après qu’une lettre écrite par sept anciens employés de la galerie a été rendue publique et envoyée au ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

La lettre affirmait que des postes clés à la galerie étaient vacants à la suite de quatre départs récents, ainsi que d’au moins 10 départs précédents du personnel sous le mandat de l’ancien PDG et directeur Sasha Suda.

Les quatre départs les plus récents comprenaient le conservateur principal de longue date de l’art autochtone de la galerie. son conservateur en chef, son directeur de la conservation et de la recherche technique et son directeur principal des communications, selon une note interne qui a fait surface publiquement et a cité “une restructuration au sein de l’organisation”.

Tout en refusant d’entrer dans les détails des employés individuels, Cassie a déclaré que la galerie accueillait et accueillait de nouveaux membres de l’équipe “qui apportent leurs compétences, leurs connaissances et leur expertise pour nous faire avancer”.

“Dans ce processus, nous incluons également des voix qui ont été historiquement exclues de cette institution”, a-t-elle déclaré.

La façade du Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa encadrée de feuilles d’automne début novembre 2021. (Hugo Bélanger/Radio-Canada)

Plus tôt cette année, la galerie a lancé un nouveau département sur les manières autochtones et la décolonisation.

“Cette équipe s’agrandit et ils seront attentifs et dirigeront le travail de conservation tout au long de cette transition et travailleront en collaboration pour mettre en œuvre nos engagements envers les peuples autochtones”, a déclaré Cassie.

L’élimination du poste de conservateur en chef de l’art autochtone est liée à l’évolution du nouveau département, a-t-elle ajouté.

“Cela nous amène à examiner différentes manières de travailler dans différentes structures”, a-t-elle déclaré.

Répondre aux inquiétudes concernant les NDA

La lettre d’anciens employés se plaignait également que la galerie aurait dépensé de l’argent pour des accords de non-divulgation (NDA), des forfaits de retraite et des honoraires de consultants qui représentent “un fardeau important pour une société d’État”.

Interrogée sur les NDA, Cassie a déclaré qu’elle n’était “pas libre de commencer à discuter d’accords individuels”.

L’une des cosignataires de la lettre, Diana Nemiroff – qui a travaillé auparavant à la galerie pendant plus de deux décennies – a déclaré que les NDA ne sont pas une pratique courante.

Gabrielle Moser, historienne de l’art à l’Université York, a déclaré d’après son expérience que les NDA sont “maintenant extrêmement courantes dans le monde des arts visuels”.

“J’entends de plus en plus parler de personnes qui doivent signer des NDA pour même accepter un contrat dans la plupart des festivals culturels, des organisations culturelles ou des organisations à but non lucratif du monde de l’art canadien ces jours-ci”, a déclaré Moser.