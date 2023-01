Les départements A&E en “crise totale” alors que les retards tuent jusqu’à 500 personnes par semaine, avertit un expert de premier plan

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

La pression actuelle sur le NHS est “insupportable et insoutenable”, ont déclaré des médecins de premier plan, au milieu d’avertissements selon lesquels des retards dans les soins d’urgence pourraient entraîner la mort de jusqu’à 500 personnes chaque semaine.

Un conseil de la santé gallois a déclaré lundi un incident critique alors qu’il s’attaquait à une augmentation “sans précédent” du nombre de patients, alors que d’autres fiducies hospitalières ont appelé le public à ne pas se rendre dans les services A&E à moins que leur état ne mette leur vie en danger.

Le professeur Phil Banfield, président du conseil de la British Medical Association, a dénoncé Rishi Sunak et le secrétaire à la santé Steve Barclay alors qu’il lançait un avertissement sévère sur l’ampleur du problème.

Appelant le gouvernement à « intensifier et prendre des mesures immédiates » pour résoudre la crise, il a déclaré que le silence du n ° 10 sur l’offre de pourparlers avec la BMA sur les pénuries de personnel et d’autres problèmes était « assourdissant ».

Il a ajouté: “Il est malhonnête pour le Premier ministre de parler de” soutenir le NHS “dans son message du nouvel an, alors que son propre secrétaire à la Santé ne parvient pas à discuter de la manière dont cette crise peut être résolue.”

Tim Cooksley, président de la Society for Acute Medicine, a déclaré à BBC Radio 4 Le monde en un que la situation actuelle dans les départements A&E est “insupportable”, car il a appelé le gouvernement à fournir d’urgence un plan pour la main-d’œuvre du NHS.

Le Royal College of Emergency Medicine a également doublé son affirmation selon laquelle entre 300 et 500 personnes meurent chaque semaine à la suite de problèmes de soins d’urgence, car il a mis en garde contre toute tentative de “discréditer” ce chiffre.

Ian Higginson, vice-président du collège, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Si vous êtes en première ligne, vous savez que c’est un problème de longue date. Ce n’est pas une chose à court terme.

«Ce sont des chiffres réels, et je crains que nous n’entendions des tentatives de manipulation et de manipulation de ces données et de les discréditer. Je pense que si nous entendons cela, nous devons dire “Non, c’est du spin” », a-t-il ajouté.

Cela vient après L’indépendant a révélé des données internes du NHS montrant que la crise dans les services A&E avait été liée à plus de 15 000 décès au cours des 18 derniers mois – jusqu’à 500 patients par semaine.

Certains chefs de la santé ont appelé à la prudence lundi, le directeur de la stratégie du NHS England Chris Hopson avertissant qu’un examen complet des chiffres était nécessaire.

“Nous devons être très prudents avant de tirer des conclusions sur le nombre de décès excessifs et leur cause sans un examen complet et détaillé des preuves, qui sont actuellement en cours”, a-t-il déclaré. Le monde en un.

Mais le Royal College of Emergency Medicine a déclaré que les départements A&E étaient en “crise totale” et a averti que des patients mourraient en raison de l’état actuel des services de santé.

“Le gouvernement devrait respecter ses obligations envers le public”, a déclaré le professeur Banfield. “Ce n’est tout simplement pas vrai que le coût de la résolution de ce gâchis ne peut pas être supporté par ce pays. C’est un choix politique, et des patients meurent inutilement à cause de ce choix.

Un manifestant tient une pancarte sur une ligne de piquetage à une station d’ambulance de Manchester (Getty)

Une grave épidémie de grippe et une augmentation des cas de Covid ajouteraient de la pression sur le système et submergeraient les hôpitaux de patients.

Certains patients gravement malades auraient attendu des heures pour un lit, et les ambulances n’ont pas pu venir chercher ceux qui en avaient besoin parce qu’ils étaient bloqués en attendant de transférer les patients aux hôpitaux.

Le Betsi Cadwaladr University Health Board, qui couvre les comtés du nord du Pays de Galles, a déclaré un incident critique, soulignant une pénurie de lits et de longs délais d’attente pour accéder aux soins à A&E.

Swansea Bay NHS Trust a averti les personnes de ne pas se rendre au service A&E de l’hôpital Morrison à moins que leur état ne mette leur vie en danger, en raison des longs délais d’attente. Les hôpitaux de l’autre côté de la frontière dans le Gloucestershire ont lancé un appel similaire, affirmant que le personnel subit une “pression sans précédent”.

En novembre de l’année dernière, 37 837 patients ont attendu plus de 12 heures dans A&E pour une décision d’admission dans un service hospitalier, selon les chiffres du NHS England – une augmentation de près de 355% par rapport au mois de novembre précédent.

“Le système s’en sort à peine en ce moment”, a déclaré lundi le chef de la Confédération du NHS, Matthew Taylor, à Sky News – ajoutant que quatre jours de grève ce mois-ci exerceraient une pression insupportable sur les services de santé.

“C’est une période extraordinaire. Je parle aux dirigeants du NHS à peu près tous les jours, et beaucoup d’entre eux, sinon la plupart d’entre eux, disent: “C’est l’hiver le plus difficile auquel nous ayons eu affaire.” On ne peut pas continuer comme ça », a-t-il dit.

Le personnel ambulancier devrait reprendre la grève les 11 et 23 janvier, tandis que les infirmières sortiront les 18 et 19 janvier. Les médecins juniors doivent être votés sur l’action revendicative à partir du 9 janvier, a déclaré la BMA.

Rishi Sunak est sous pression pour révéler un plan de récupération des soins d’urgence (Getty)

Le secrétaire à la santé fantôme du Labour, Wes Streeting, a exhorté les ministres à s’asseoir avec des infirmières en grève et d’autres travailleurs de la santé, avertissant que le NHS ne peut pas supporter un autre débrayage.

Il a dit à BBC Radio 4 PM programme: “Ils doivent s’asseoir immédiatement avec les syndicats pour éviter une grève parce que nous ne pouvons pas nous permettre une autre journée de grève et avec 130 000 postes vacants, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à hémorrager davantage de personnel du NHS.”

Pendant ce temps, les libéraux démocrates ont appelé le gouvernement à rappeler le Parlement au cours de la crise actuelle, affirmant qu’il s’agissait d’une “situation de vie ou de mort” pour de nombreuses personnes à travers le pays.

La porte-parole du parti pour la santé, Daisy Cooper, a déclaré: «Le NHS s’effondre sous nos yeux tandis que le Premier ministre et le secrétaire à la Santé sont introuvables. Personne ne devrait perdre un être cher parce que le gouvernement dormait au travail.

Un sondage Savanta pour les Lib Dems a révélé une tendance inquiétante dans le traitement « bricolage ». Un sur six (16 %) de ceux qui n’ont pas pu obtenir de rendez-vous ont déclaré qu’ils s’étaient soit administré un traitement eux-mêmes, soit qu’ils avaient demandé à quelqu’un d’autre qui n’était pas médicalement qualifié de le faire.

Le n ° 10 a déclaré que M. Sunak lancerait un plan de récupération des soins d’urgence dans le but de surmonter les longs délais d’attente pour les ambulances, mais il n’y a pas encore de calendrier.

Le ministre de l’Éducation, Robert Halfon, a déclaré au Aujourd’hui programme lundi que la pression sur les départements A&E est une «priorité absolue» pour le PM. “Le gouvernement met beaucoup de fonds et fait tout son possible”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a déclaré qu’il investirait 14,1 milliards de livres sterling supplémentaires dans les soins de santé et sociaux au cours des deux prochaines années, et 500 millions de livres sterling supplémentaires pour accélérer les sorties d’hôpital.