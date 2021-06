Les Denver Nuggets surmontent une litanie de blessures pour battre les Trail Blazers de Portland | Nouvelles de la NBA

Avec plusieurs blessures clés, les Denver Nuggets ont ignoré les sceptiques avant les séries éliminatoires.

Denver, troisième tête de série, a battu les Trail Blazers de Portland en six matchs pour survivre au premier tour et se qualifier pour les demi-finales de la Conférence Ouest. Ils affronteront les Phoenix Suns, qui ont éliminé le champion en titre Los Angeles Lakers en six matchs.

« Je pense que nous avons juste un groupe tellement soudé qui n’écoute même pas le bruit », a déclaré Michael Porter Jr.. « Je veux dire, les mecs n’y prêtent même pas attention. Je ne pense même pas que (Nikola Jokic) ait des réseaux sociaux. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Donc comme si nous n’entendions pas vraiment une partie du bruit, et cela nous aide à rester enfermés. »

Les Nuggets se dirigent vers les demi-finales de conférence pour la troisième saison consécutive. En 2019, les Nuggets ont été éliminés au deuxième tour par les Trail Blazers. La saison dernière, Denver s’est qualifié pour les finales de conférence, mais a été évincé par l’éventuel champion des Lakers en cinq matchs.

Cette saison, les perspectives de Denver avant les séries éliminatoires ont été assombries par la perte de Jamal Murray, qui s’est déchiré le LCA gauche à la mi-avril et a dû être opéré. Murray avait une moyenne de 21,2 points, deuxième dans l’équipe derrière le candidat MVP Nikola Jokic.

Image:

Stephen Curry, des Golden State Warriors, à gauche, regarde Jamal Murray, le gardien des Denver Nuggets, être aidé à quitter le sol après sa blessure d’horreur



Murray n’était pas le seul. Will Barton n’a pas joué depuis fin avril en raison d’une tension aux ischio-jambiers. PJ Dozier est sorti avec une souche d’adducteur droit.

« Vous voyez toutes ces autres équipes en séries éliminatoires, et beaucoup de gars sont blessés – un gars va manquer un match, il va manquer un autre match. Je veux dire, Jamal Murray est absent depuis 24 matchs maintenant, et regardez ce que nous avons fait sans un gars qui était l’un des meilleurs joueurs de la bulle l’année dernière », a déclaré l’entraîneur Michael Malone.

















2:39



Nikola Jokic et les Nuggets ont réussi à prendre le dessus sur les Blazers de Damian Lillard pour remporter la série 4-2



Les Nuggets, fin avril, ont signé le compagnon Austin Rivers, qui a assumé un rôle de départ et a marqué quatre points consécutifs à 3 points au cours d’une séquence cruciale du match 3 qui a propulsé Denver vers une victoire de 120-115.

« C’est pourquoi j’aime ce groupe, car peu importe à qui vous faites appel, ils sont prêts à aller là-bas et simplement à faire leur travail, et c’est tout ce que vous pouvez demander », a déclaré Malone.

Jokic, bien sûr, a mené les Nuggets au cours des six matchs, avec une moyenne de 33 points et 10,5 rebonds.

« Je suis content que nous ayons terminé le travail ici. Je suis content que tout le monde ait bien joué. Je suis content que nous n’ayons pas abandonné parce que nous avions quelques gars dehors. Nous nous sommes battus à chaque match », a déclaré Jokic. « Je suis content que nous ayons un très bon groupe de gars et ils ne sont pas des lâcheurs. »

Jokic a récolté 36 points dans la victoire de 125-115 de Denver contre Portland, sixième tête de série, jeudi soir. Les Nuggets tiraient de l’arrière de 14 points au troisième quart, mais se sont ressaisis dans le dernier droit, devançant Portland 28-14 dans la dernière période.

Porter est arrivé tard dans la série, avec 26 points dans chacun des deux derniers matchs. Monte Morris était la clé du banc, avec 22 points et neuf passes décisives dans le match 6, après avoir terminé avec 28 dans le match 5. Et Aaron Gordon, acquis d’Orlando dans un échange à la date limite, a frappé un corner à 3 points qui a presque scellé La victoire de jeudi.

















3:10



Faits saillants du match 6 de la série éliminatoire du premier tour de la Conférence Ouest entre les Portland Trail Blazers et les Denver Nuggets



Le match 1 contre les Suns est prévu lundi à Phoenix. Les Suns, deuxième tête de série, ont remporté leur première série éliminatoire depuis 2010, éliminant le champion en titre de la NBA Los Angeles Lakers avec une victoire de 113-100 lors du sixième match jeudi soir.

Porter dit que les Nuggets sont à la hauteur du défi. « Nous avons juste beaucoup de mecs qui sont capables, a déclaré Porter, « vraiment capables », a-t-il déclaré.

Tout le monde verra exactement à quel point ils seront capables d’affronter les Phoenix Suns à partir de 3 heures du matin aux premières heures du mardi matin, heure du Royaume-Uni.