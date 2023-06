Les Denver Nuggets remportent leur premier championnat NBA, battant Heat dans le cinquième match

Yaron Weitzmann FOX Sports Rédacteur NBA

Ce n’était pas joli, mais les Denver Nuggets ont réussi à retenir le fougueux Miami Heat lors du cinquième match de la finale de la NBA lundi soir pour une victoire de 94-89, donnant à la franchise son premier titre et le faisant devant une maison bruyante. foule.

Dans une bataille de va-et-vient physique et souvent bâclée, les Nuggets ont pu surmonter une mauvaise nuit de tir grâce à l’éclat de Nikola Jokic, qui a terminé la nuit avec 28 points – sur 12 pour 16 tirs – pour aller de pair avec 16 rebonds. Il a été nommé MVP de la finale.

Pendant la majeure partie de la nuit, Bam Adebayo a ouvert la voie au Heat avec 20 points et 12 rebonds, mais cela n’a pas suffi à surmonter les premières difficultés de la star du Heat Jimmy Butler. Butler a brièvement démarré dans le temps critique et a terminé avec 21 points et cinq passes décisives. C’est la deuxième fois au cours des quatre dernières saisons que le Heat chute en finale.

Statistiques à connaître

46

Le nombre de saisons qu’il a fallu à la franchise Nuggets pour remporter un titre.

-5

Au début du quatrième quart-temps, le Heat, cherchant à donner du repos à Adebayo, s’est tourné vers Cody Zeller. Les Nuggets ont ensuite décroché cinq points en moins d’une minute avant que l’entraîneur-chef du Heat Erik Spoelstra ne remplace Zeller. Zeller a enregistré un moins-5, soit le nombre de points perdus par le Heat.

14-63

Ce que les Nuggets et Heat ont combiné pour tirer du plus profond dans le cinquième match. Le Heat a tiré 25,7% du plus profond, les Nuggets ont tiré 17,9.

Jeu du jeu

Ce n’était pas le jeu le plus électrique de la soirée, mais c’est celui qui a scellé la victoire des Nuggets.

Citation du jeu

À la prochaine pour la chaleur

Est-ce la fin de la course pour Miami, ou peuvent-ils trouver un moyen d’apporter un peu plus de jus offensif pour aider Butler à porter la charge?

Vous ne voulez jamais parier contre le Heat, et tant que Spoelstra et Pat Riley seront aux commandes, vous savez que ce sera un groupe formidable. Mais aussi génial que soit Butler, le Heat a besoin de quelqu’un d’autre qui puisse générer de l’offense pour lui dans ce genre de jeux.

À suivre pour les Nuggets

C’est l’heure de la fête à Denver, et la meilleure nouvelle pour les fans des Nuggets est que cette équipe ne va nulle part. Toutes les pièces maîtresses sont jeunes et sous contrat.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel. » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Pépites de Denver chaleur de Miami Asssociation nationale de Basketball

Tendance NBA

« Il est comme Steph Curry »: comment les Nuggets ont transformé Nikola Jokic en légende

Heat vs Nuggets: prédiction des finales NBA, choix, cotes du match 5, résultats de la série

La mascotte des Miami Heat, Burnie, atterrit aux urgences après le coup de poing de Conor McGregor





Les pépites montrent beaucoup d’aplomb dans ces finales NBA contre Heat

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2023: comment regarder les finales de la NBA, la télévision, le streaming, gratuitement

Tableau des séries éliminatoires de la NBA 2023, classement: calendrier mis à jour, scores des finales NBA, dates





Secrétariat gagné de COMBIEN ? Relativiser la victoire historique des Belmont Stakes

Cotes du championnat NBA 2023: les Denver Nuggets sont les grands favoris pour remporter le titre NBA

LeBron James et « Le Monster » de NASCAR attirent le buzz lors de la course emblématique du Mans