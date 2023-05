Les Denver Nuggets prennent une avance de 2-0 sur les LA Lakers lors de la finale de la Conférence Ouest alors que Jamal Murray brille

Jamal Murray a marqué 23 de ses 37 points au quatrième quart alors qu’une finale furieuse a porté les Denver Nuggets à une victoire de 108-103 contre les Lakers de Los Angeles jeudi et une avance de 2-0 dans leur série finale de la NBA Western Conference.

Nikola Jokic, double joueur le plus utile de la NBA, a réalisé un autre triple-double avec 23 points, 17 rebonds et 12 passes décisives pour les Nuggets, mais c’est Murray qui a joué le rôle le plus important.

Il a réussi six des sept tirs, dont quatre sur cinq à trois points, jouant les 12 minutes d’une dernière période au cours de laquelle Jokic et ses collègues partants Kentavious Caldwell-Pope et Aaron Gordon sont restés sans but.

Les exploits de Murray étaient suffisants pour une équipe des Nuggets qui l’avait gardé proche mais n’a pas pu trouver un moyen de dépasser LeBron James et les Lakers au cours des trois premières périodes au Denver’s Ball Arena.

« Le match aurait été beaucoup plus facile si je les avais fait en première mi-temps », a déclaré Murray, ajoutant qu’il a pu se recentrer après avoir raté quelques tirs ouverts et a été encouragé par ses coéquipiers à continuer de tirer.

« Sortez juste concentré et renversez-les », a-t-il déclaré à propos de son but en seconde période. « Ne perdez pas confiance ou quoi que ce soit du genre. Jouez simplement mon jeu et sachez qu’ils vont tomber si je continue à leur tirer dessus. «

James et Austin Reaves ont marqué 22 points chacun pour les Lakers et l’attaquant de réserve japonais Rui Hachimura a livré 21 points brillants sur le banc, mais les Lakers n’ont pas pu endiguer la marée une fois que Murray s’est lancé.

Deux jours après que les Nuggets aient utilisé un premier quart-temps dominant pour prendre le contrôle sur la voie d’une victoire dans le premier match, tout était lié à la fin d’une période.

Les Lakers ont poussé leur avance jusqu’à 11 au deuxième quart avant d’être vides sur 10 tentatives consécutives – une période de sécheresse terminée par le drapage au volant de James.

James, qui a également récolté neuf rebonds et 10 passes décisives, a ensuite trouvé Hachimura pour un dunk alley-oop qui a permis aux Lakers de mener 53-48 à la mi-temps.

Anthony Davis n’a réussi que quatre des 15 tirs sur le chemin de 18 points et 14 rebonds pour les Lakers, qui ont néanmoins repoussé l’avance à 11 au milieu du troisième alors que James a réussi un vol et a couru pour un dunk.

Mais encore une fois, les Nuggets ont récupéré, égalisant à 74-74 sur le pull-up de Murray avec 2:10 à faire dans le troisième, seulement pour que les Lakers se retirent à nouveau pour mener par trois, 79-76, entrant dans la dernière période. .

Avec 9:21 à jouer, un Murray à trois points a donné aux Nuggets la tête pour la première fois depuis le premier quart – et ils ne seraient plus à la traîne.

« Je pense qu’il était incroyable », a déclaré Jokic. « Quand cela comptait le plus, il a fait des tirs et il nous a fait gagner le match, en gros. »

Denver a réussi sept tirs à trois points au quatrième quart – un de moins que les Lakers pendant tout le concours. Non seulement Murray en a fait quatre, mais il a réussi deux interceptions qui ont permis à Bruce Brown et Michael Porter Jr. de frapper au-delà de l’arc.

« Un seul d’entre eux était incontesté », a déclaré James. « Deux des trois de Jamal étaient juste devant moi et AD (Davis).

« La ligne des trois points est ce qui nous a tués en quatrième, mais je n’ai pas vu beaucoup de pannes (défensives). »

Murray, qui a joué alors que les Nuggets ont atteint la finale de la Conférence Ouest en 2020 mais a raté les deux dernières séries éliminatoires après s’être déchiré un ligament du genou gauche en avril 2021, a déclaré que les Nuggets devront montrer le même équilibre dans le troisième match à Los Angeles le Samedi.

« La foule va être dedans. Ils vont courir, ils vont jouer avec beaucoup de rythme, beaucoup d’énergie. Il faut être capable de gérer ça. »

James a déclaré que les Lakers, qui ont remporté sept victoires consécutives à domicile en commençant par le tournoi de qualification, ne peuvent pas se permettre de se contenter d’un retour à Crypto.com Arena.

« Nous ne pouvons aborder aucun match d’après-saison avec confort », a-t-il déclaré. « Vous devez être encore plus nerveux lorsque vous rentrez chez vous. »

Le vainqueur de la série affrontera les Miami Heat ou les Boston Celtics lors de la finale de la NBA.

