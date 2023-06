Les Denver Nuggets participent à la finale de la NBA 2023, mais la franchise a-t-elle déjà remporté un championnat de la NBA ou même participé à la finale auparavant.

Le 1er juin, les Denver Nuggets seront les hôtes de la finale de la NBA 2023 alors que la meilleure des sept séries se prépare pour le premier match. Ils affronteront une équipe du Miami Heat qui, en tant que tête de série n ° 8, on ne s’attendait pas à ce qu’il en arrive là, ce qui n’est pas le cas de Nikola Jokic and Co.

Dans le même temps, cependant, les Heat sont une franchise familière avec les finales de la NBA. Que ce soit avec Dwyane Wade et Shaquille O’Neal ou les Big Three de Wade, LeBron James et Chris Bosh, les fans les ont déjà vus dans la série de championnats et en train de remporter des titres, même de mémoire récente.

Mais qu’en est-il de Denver ? Plus précisément, les Nuggets ont-ils déjà remporté un championnat NBA ? Et à quoi ressemble leur résumé des finales NBA ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Les Denver Nuggets ont-ils déjà remporté le championnat NBA ?

Non, les Nuggets n’ont jamais remporté de championnat. Cela est vrai aussi bien en NBA qu’en ABA avant la fusion de la ligue. En fait, Denver est l’une des 12 équipes de la NBA à n’avoir jamais remporté de titre dans l’histoire de la franchise, rejointe par les Brooklyn Nets, les Charlotte Hornets, les Indiana Pacers, les Los Angeles Clippers, les Memphis Grizzlies, les Minnesota Timberwolves, les New Orleans Pelicans, l’Oklahoma. City Thunder, Orlando Magic, Phoenix Suns et Utah Jazz.

Apparitions et histoire des finales NBA des Denver Nuggets

Non seulement les Nuggets n’ont jamais remporté de titre, 2023 est la première fois que la franchise se qualifie pour la finale de la NBA, marquant sa première victoire en finale de conférence lorsqu’ils ont balayé les Lakers.

Bien que cela soit vrai, Denver s’est rendu à la finale de l’ABA en 1976 où ils ont rencontré les New Jersey Nets de l’époque. Les Nuggets ont perdu cette série, 4-2. Ce qui est plus impressionnant, cependant, c’est que le voyage à la finale de la Conférence Ouest en 2023 n’était que la quatrième fois depuis la fusion ABA-NBA que la franchise se rendait à la finale de la conférence. De toute évidence, il s’agissait de leur première victoire dans cette série, ayant récemment perdu contre, par coïncidence, les Lakers en 2020.