Les Denver Nuggets et le Canadien Jamal Murray remportent leur premier titre NBA

Les Denver Nuggets et le garde canadien Jamal Murray sont champions de la NBA pour la première fois après avoir battu le Miami Heat 94-89 lundi.

Les Nuggets ont remporté la finale au meilleur des sept en cinq matchs. C’est le premier titre de la franchise en 47 ans.

47 ans de préparation. ???? pic.twitter.com/E8Gjd2jT5d — Sportsnet (@Sportsnet) 13 juin 2023

Murray, originaire de Kitchener, en Ontario, a été dominant aux côtés du joueur par excellence de la saison régulière Nikola Jokic. Le Canadien a récolté en moyenne plus de 26 points par match en séries éliminatoires pour aider à guider les Nuggets vers le titre. Il a été repêché au septième rang par les Nuggets lors du repêchage de la NBA en 2016.

C’est la deuxième saison consécutive qu’un Canadien fait partie d’une équipe gagnante du championnat après Andrew Wiggins de Thornhill, Ont. a remporté en tant que membre des Golden State Warriors en 2022. L’attaquant/centre Tristan Thompson de Toronto, Ont. a remporté un titre avec LeBron James et les Cleveland Cavaliers en 2016.

La victoire des Nuggets en finale a mis fin à une course impressionnante du favori des fans Jimmy Butler et du Heat, qui ont bouleversé les Milwaukee Bucks, les deuxièmes classés, les Boston Celtics et les cinquièmes, les New York Knicks, en route vers la série de championnats.

Cela aurait été le tout premier titre de Butler et le deuxième du meneur de jeu de longue date des Raptors de Toronto Kyle Lowry après sa première bague en 2019.

Malgré leur qualification pour les séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive, le Heat a remporté un titre NBA pour la dernière fois en 2013, lorsque les trois grands de James, Dwayne Wade et Chris Bosh ont battu les San Antonio Spurs en sept matchs.

James and the Heat a également remporté le titre en 2012, qui est la dernière et unique fois que LeBron a remporté des championnats NBA consécutifs.

En 2020, James et sa nouvelle équipe, les Lakers de Los Angeles, battraient Miami en six matchs pour remporter le titre NBA – le quatrième anneau de James à ce jour.

Denver a terminé la saison régulière premier de la Conférence Ouest et deuxième de la NBA avec 53 victoires. Jokic, Murray et compagnie ont traversé les trois premiers tours avant de couronner une impressionnante séries éliminatoires avec un championnat, mettant fin aux séries éliminatoires avec une fiche de 16-4.