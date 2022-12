Les Denver Broncos limogent l’entraîneur-chef Nathaniel Hackett après la défaite des LA Rams | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Broncos de Denver contre les Rams de Los Angeles de la semaine 16 de la saison NFL

Faits saillants des Broncos de Denver contre les Rams de Los Angeles de la semaine 16 de la saison NFL

Les Broncos de Denver ont limogé l’entraîneur-chef Nathaniel Hackett après leur lourde défaite 51-14 contre les Rams de Los Angeles le jour de Noël.

Cam Akers a couru pour trois touchés, Baker Mayfield en a lancé deux autres alors que les Rams ont complètement embarrassé les Broncos de Denver (4-11) en Californie.

Le propriétaire et PDG Greg Penner a déclaré qu’il dirigerait la recherche d’un nouvel entraîneur avec l’aide du directeur général George Paton, en qui il a exprimé sa confiance lundi en annonçant le licenciement de Hackett.

Licencier Hackett avec deux matchs à jouer dans une saison perdue permet à Penner de commencer immédiatement sa recherche d’un remplaçant.

Le groupe Walton-Penner a acheté les Broncos pour 4,65 milliards de dollars l’été dernier, un record mondial pour une franchise sportive professionnelle.

Dimanche, les Broncos (4-11) ont été éliminés par les Rams de Los Angeles tout aussi opprimés 51-14 lorsque Russell Wilson a lancé trois interceptions et a été limogé six fois.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le match comportait une dispute sur la ligne de touche entre le remplaçant QB Brett Rypien et le garde Dalton Risner, et le passeur Randy Gregory a lancé un coup de poing sur un joueur des Rams après le match.

Wilson a connu une première saison épouvantable à Denver après que les Broncos ont envoyé quatre choix de repêchage premium et trois joueurs à Seattle en échange du neuf fois Pro Bowler.

Wilson a 12 passes de touché avec neuf interceptions et 49 sacs en 13 départs et n’a pas été en mesure de se sortir d’un marasme qui a duré toute la saison.

Hackett a remplacé Vic Fangio en janvier dernier mais n’a pas été en mesure de construire une attaque adaptée à Wilson. Les Broncos ont raté les séries éliminatoires au cours de chacune des sept dernières saisons et ont prolongé leur série de records perdants à six

Une déclaration des Broncos disait: “Au nom de notre propriété et de notre organisation, je tiens à remercier Nathaniel Hackett pour son dévouement en tant qu’entraîneur-chef des Broncos de Denver. Nous apprécions sincèrement les efforts de Nathaniel et lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.

« Suite à de longues conversations avec George et notre groupe de propriétaires, nous avons déterminé qu’une nouvelle direction serait finalement dans le meilleur intérêt des Broncos. Ce changement a été effectué maintenant par respect pour toutes les personnes impliquées et nous permet de commencer immédiatement la recherche d’un nouveau chef. entraîneur.

“Nous reconnaissons et apprécions l’histoire du championnat de cette organisation, et nous comprenons que nous n’avons pas atteint cette norme. Nos fans méritent bien mieux, et je ne peux pas en dire assez sur leur loyauté pendant une période aussi difficile pour notre équipe.”