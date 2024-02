Les dents de la victime d’un sacrifice humain révèlent l’histoire de sa vie

À votre mort, quelle histoire vos dents raconteront-elles aux généticiens du futur ? Espérons que l’histoire soit plus édifiante que celle de Vittrup Man, un butineur devenu agriculteur dont le crâne a été brisé il y a plus de 5 000 ans dans ce qui est aujourd’hui le Danemark.

Une équipe de chercheurs a récemment examiné les isotopes enfermés dans les dents de l’homme de Vittrup et a pu reconstituer l’histoire de sa vie depuis son enfance jusqu’à sa mort. Ils ont déterminé que l’homme venait de la côte scandinave. Plus tard dans sa vie, il a déménagé au Danemark, dans une ferme, près de l’endroit où il a finalement été tué dans un acte de violence rituelle. Les recherches de l’équipe sont publié aujourd’hui dans PLoS One.

“Avant notre étude, il ne s’agissait que d’un squelette humain de date inconnue”, a déclaré Anders Fischer, archéologue à l’Université de Göteborg et auteur principal de l’article, dans un e-mail adressé à Gizmodo. “Maintenant, nous connaissons non seulement sa date et son ascendance étrangère, mais aussi beaucoup de choses sur son état de santé et son histoire géographique et alimentaire.”

Les restes de Vittrup Man – un crâne brisé et quelques os – ont été retrouvés en 1915 dans une tourbière danoise, à côté d’une massue de feuillus. Les tourbières sont anaérobies, ce qui en fait d’excellents lieux de momification naturelle.

Une analyse récente d’un autre corps des tourbières, Tollund Man, qui aurait été tué lors d’un sacrifice rituel dans le Jutland, a révélé les restes de son dernier repas dans son estomac préservé, vieux de 2 400 ans. En effet, les tourbières européennes regorgent de corps, dont beaucoup ont évidemment été tués par des violences, rituelles ou non, avant de finir conservés dans la tourbe.

Vittrup Man avait entre 30 et 40 ans lorsqu’il est décédé. Ce n’est que maintenant, en combinant l’analyse de l’ADN avec l’étude des niveaux d’isotopes dans ses dents et le séquençage de son tartre, que les chercheurs ont pu élucider le chemin emprunté par l’homme jusqu’à cette tourbière.

Jusqu’à l’âge d’un adolescent, ont découvert les chercheurs, l’homme de Vittrup se nourrissait principalement de mammifères marins et de poissons, ce qui suggère qu’il vivait sur la côte. Mais à l’âge de 18 ans, il vivait au Danemark et son régime alimentaire s’était tourné vers les aliments de la ferme comme la chèvre ou le mouton. Génétiquement, l’homme Vittrup était étroitement lié aux communautés vivant aujourd’hui en Norvège et en Suède, corroborant l’environnement côtier suggéré par son alimentation.

En s’installant au Danemark, la peau de l’homme aurait été plus foncée que celle de son entourage. Dans un communiqué de l’Université de Göteborg, Fischer a noté que “c’est la première fois que des scientifiques sont capables de retracer l’histoire de la vie d’une personne d’Europe du Nord avec autant de détails et dans un passé aussi lointain”.

L’équipe pense que la massue en bois dur avec laquelle il a été retrouvé pourrait être l’arme qui l’a tué. “Peut-être devrions-nous le comprendre comme un esclave qui a été sacrifié aux dieux alors qu’il n’était plus apte à un travail physique pénible”, a déclaré Kristian Kristiansen, co-auteur de l’étude et chercheur à l’Université de Göteborg, dans le communiqué.

Vittrup Man a reçu au moins huit coups à la tête, lui fendant le crâne. Même si les circonstances qui ont conduit à sa mort restent floues, nous en savons désormais beaucoup plus d’où il vient et comment il a vécu. Fischer a déclaré à Gizmodo que l’équipe travaillait actuellement pour déchiffrer les histoires de vie de restes préservés de la même manière.

