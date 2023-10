Les dentistes canadiens exigent des détails sur le régime fédéral d’assurance dentaire d’Ottawa qui sera bientôt annoncé et sur la façon dont le gouvernement fédéral prévoit préserver la couverture provinciale et privée existante.

Onze associations dentaires provinciales et territoriales ont écrit une lettre conjointe au ministre fédéral de la Santé pour exprimer de sérieuses préoccupations quant au manque d’information sur les aspects critiques du nouveau régime.

“Nous n’avons aucune indication que nous sommes entendus”, ont déclaré les associations dentaires dans leur lettre, qui a également été envoyée à tous les députés cette semaine.

Ils ont écrit qu’ils craignaient que le succès du nouveau plan ne soit compromis « par un manque de consultation significative avec les dentistes que nous représentons – ceux qui sont censés tenir les promesses du gouvernement ».

Le plan est né de l’accord d’offre et de confiance conclu l’année dernière entre les libéraux et le NPD, qui prévoit une couverture fédérale des soins dentaires pour les familles à revenu moyen et faible.

Le nouveau programme d’assurance devrait être annoncé avant la fin de l’année, mais les réclamations pourraient ne pas être acceptées avant 2024.

Le budget du printemps promettait 13 milliards de dollars sur les cinq prochaines années pour mettre en œuvre le régime national de soins dentaires, qui, selon le gouvernement fédéral, assurera jusqu’à neuf millions de personnes.

L’Ontario aujourd’hui51:38Comptez-vous sur le nouveau régime fédéral de soins dentaires? Vidéo en vedetteNous entendons des auditeurs parler de l’état des soins dentaires pour les Ontariens à faible et moyen revenu et de la façon dont un nouveau programme fédéral de soins dentaires, prévu pour couvrir les personnes âgées, les personnes handicapées et les moins de 18 ans qui gagnent moins de 90 000 $ par année, pourrait affecter leur santé dentaire. Nos invités sont le Dr Brandon Doucet, fondateur de la Coalition pour les soins dentaires, et le Dr Brock Nicolucci, président de l’Association dentaire de l’Ontario.

Le gouvernement prévoit commencer par couvrir les personnes non assurées de moins de 18 ans, les personnes âgées et les personnes handicapées dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $.

Des détails plus spécifiques sur le nouveau régime n’ont pas encore été publiés et ces détails sont importants, ont déclaré les associations dentaires.

“Si nous nous trompons dans les détails, il y aura de graves conséquences imprévues et l’accès aux soins de santé bucco-dentaire au Canada sera compromis pendant des générations”, indique la lettre.

Le ministre de la Santé n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mais a déclaré qu’il ne voulait pas anticiper l’annonce officielle.

Les dentistes veulent notamment comprendre comment le gouvernement envisage d’empêcher les employeurs et les assureurs privés de réduire leur couverture pour les familles à faible et moyen revenu et de plutôt orienter les patients vers le programme fédéral.

Ils veulent également savoir comment le nouveau programme sera coordonné avec la couverture publique existante fournie par les gouvernements fédéral, provincial et municipal.