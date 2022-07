Les “dénonciateurs d’OVNI” ont offert des protections – RT World News

Un amendement soutenu par le GOP offrirait des garanties “de type lanceur d’alerte” pour les fuiteurs d’OVNI

La législation en cours d’examen au Congrès américain accordera l’immunité aux employés du gouvernement qui divulguent des informations sur “phénomènes aériens non identifiés” – communément appelés ovnis – cherchant à créer un processus formel pour de telles divulgations.

Présenté plus tôt ce mois-ci par le représentant Mike Gallagher (R-Wisconsin), un amendement à la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2023 appelle à protéger les travailleurs fédéraux qui révèlent les détails des observations d’UAP, indépendamment de tout accord de non-divulgation antérieur. “cela pourrait être interprété comme une contrainte légale au signalement par un témoin.”

“L’amendement établirait un processus au sein du gouvernement pour signaler les UAP et fournirait des protections de type lanceur d’alerte”, Jordan Dunn, un porte-parole de Gallagher, a déclaré jeudi à War Zone.

La mesure propose une “Système sécurisé de réception des signalements” sur “tout événement lié à des phénomènes aériens non identifiés”, ainsi que sur tout programme ou activité gouvernementale lié aux mystérieuses observations.















Cependant, bien que l’amendement vise à protéger les personnes qui fuient, il note également que le système “servir de mécanisme pour empêcher les rapports publics non autorisés”, suggérant que les informations peuvent rester secrètes même après avoir été envoyées via le processus de divulgation. Si elle est adoptée, la disposition obligerait les fonctionnaires à soumettre des documents aux comités du Congrès dans les 180 jours et à rendre au moins certaines de ces informations disponibles sur un site Web accessible au public.

Le bureau de déclaration serait supervisé par “correctement dégagé” Des responsables du Pentagone ou du renseignement affectés au groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, une branche spéciale créée pour se concentrer sur les PAN. Ces fonctionnaires peuvent décider d’interdire le signalement s’ils déterminent que l’observation en question est liée à un travail militaire classifié qui a été “explicitement et clairement” décrit aux législateurs, cependant.

L’amendement de Gallagher a été introduit quelques semaines seulement après que la NASA a déclaré qu’elle commanderait une étude sur les PAN. Alors que l’agence spatiale a souligné qu’il existe, à ce jour, “aucune preuve que les PAN sont d’origine extraterrestre”, il a dit un manque de données “il est actuellement difficile de tirer des conclusions scientifiques sur la nature de tels événements.”















Les législateurs, quant à eux, ont fait pression à plusieurs reprises sur le ministère de la Défense pour obtenir des informations supplémentaires sur les observations d’UAP, tenant une audience du Congrès sur la question en mai. Au cours de la réunion, les membres du groupe de travail de l’UAP ont déclaré que l’organisme avait recueilli quelque 400 rapports sur les phénomènes, dont beaucoup de pilotes de la Marine, mais ont déclaré que la plupart restaient inexpliqués.

Le débat public sur les ovnis est en hausse depuis 2017, lorsqu’il a été révélé que le Pentagone dirigeait un projet connu sous le nom de programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP), qui était chargé d’identifier les PAN. Trois vidéos divulguées – confirmées plus tard comme authentiques par le Pentagone – ont encore renforcé l’intérêt du public, montrant des objets non identifiés exécutant ce qui semblait être des manœuvres bizarres que l’on ne croyait pas possibles avec la technologie existante.