Les Dennis sont attaqués par les fans de Strictly après la « terrible » Samba

LES Dennis a été sauvagement attaqué par les fans de Strictly après avoir interprété une « terrible » Samba.

Le concours de danse à succès BBC One s’est poursuivi samedi soir alors que la deuxième semaine commençait.

Les Dennis a été sauvagement attaqué par les fans de Strictly après avoir interprété une « terrible » Samba

L'acteur et présentateur de télévision, 69 ans, a dansé avec Nancy Xu sur Rock the Boat de The Hues Corporation

Une fois de plus, tous les visages célèbres de cette année se sont produits avec leurs partenaires professionnels.

Mais Les Dennis a été cruellement trollé par les téléspectateurs de Strictly Come Dancing alors qu’il se dirigeait vers la salle de bal avec sa Samba.

L’acteur et présentateur de télévision, 69 ans, a dansé avec Nancy Xu sur Rock the Boat de The Hues Corporation.

Craig Revel Horwood ne s’est pas retenu lorsqu’il a déclaré à la star : « Vous avez porté le basic à un tout autre niveau. On aurait dit que tu boitais avec une cheville cassée.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont critiqué Les encore plus durement, l’un d’entre eux disant : « Les Dennis sur #Strictly rappelle mon père le soir du Nouvel An essayant de faire le YMCA après 8 pintes de Stella avec quelques chasseurs de whisky. »

Un deuxième a écrit : « Les Dennis – SS Poséidon ou RMS Titanic ?

« Mon Dieu Les est terrible », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième a commenté : « Public britannique, s’il vous plaît, ne votez pas pour Les. »

Pendant ce temps, Shirley Ballas a choqué les téléspectateurs de Strictly en fermant brutalement le public du studio après des huées.

Le juge en chef, 63 ans, a émis de sévères critiques pendant l’émission.

Shirley a ensuite été interrompue par le public qui a commencé à huer bruyamment le juge.

Cependant, elle a rétorqué en disant : « Eh bien, vous pourriez apprendre quelque chose, alors attendez une minute. »

Strictement fans ont été attirés par la performance de Les en ligne