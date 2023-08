Les Dennis de Strictly révèle qu’il a perdu la 3e place après une bataille secrète pour sa santé et admet que les excès à emporter l’ont vu accumuler des kilos

Le retour de LES DENNIS à la télévision du samedi soir dans Strictly Come Dancing cette année marque un retour glorieux à plus d’un titre.

En plus d’être son premier passage aux heures de grande écoute en sept ans, la légende de la télé a dû se battre pour retrouver sa pleine forme après une crise sanitaire en 2017.

Rii Schroer / eyevine

Getty

Les, avec sa troisième épouse Claire Nicholson, est prêt pour le défi ultime de Strictly[/caption]

Aujourd’hui, l’acteur Les, qui aura 70 ans en octobre, affirme que sa signature pour le concours de danse de la BBC lui a donné un nouveau souffle.

Il s’est révélé être le dernier nom de la dernière programmation hier et a déclaré: «Je suis ravi de faire ce spectacle emblématique et merveilleux à l’approche de mon 70e anniversaire.

« Dans ma carrière, j’ai toujours relevé des défis en dehors de ma zone de confort et celui-ci est le nec plus ultra.

« Je ne peux pas attendre. J’ai subi une arthroplastie du genou il y a deux ans et je me souviens m’être dit : « Il est temps de ralentir ».

« Mais on vous propose quelque chose comme ça et ça met un printemps dans ta démarche.

« Je suis excité et terrifié. Les gens de tout âge peuvent tout faire.

Les, qui est dans le showbiz depuis 50 ans, est la deuxième star la plus âgée de la série derrière Angela Rippon, 78 ans.

Il a obtenu sa grande pause télévisée dans l’émission de talents New Faces en 1974, avec des rôles déterminants pour sa carrière en tant qu’hôte de Family Fortunes, dans Extras, plus sur Brookside et deux ans à Coronation Street.

Mais ces dernières années, il a accepté moins de rôles d’acteur et a expliqué pourquoi il avait pris du temps.

« Le plus grand réveil »

En 2017, il jouait dans une production en tournée de La famille Addams lorsqu’il a été frappé par des problèmes de santé.

Il a déclaré: «Quand vous êtes en tournée, vous faites deux spectacles par jour et je jouais Uncle Fester.

« Je me maquillais et tu ne peux pas sortir et tu commandes sur Deliveroo et tu juste manger pizza.

« Celui de Wagamama était un favori et cela signifiait que non seulement je prenais du poids, mais que je n’avais pas d’air frais.

« J’ai donc été soulagé à bien des égards d’avoir attrapé une laryngite, car cela m’a donné le plus grand réveil et m’a fait examiner ma santé.

Alamy

Les dit qu’un sort jouant Oncle Fester sur scène a fait augmenter son poids alors qu’il prenait de mauvaises habitudes[/caption]

« J’ai dû rater les 10 dernières semaines de l’émission. Je n’ai jamais fait ça. Je faisais huit émissions par semaine.

« C’était comme une sonnette d’alarme. Je savais que je devais faire le point sur ma santé.

Les a un fils adulte, Philip, issu de son premier mariage avec Lynne Webster, qui a duré de 1974 à 1990.

En 2008, après son divorce avec Amanda Holden, il a accueilli une fille, Eleanor, avec sa troisième épouse Claire Nicholson. Leur fils, Thomas, a suivi en 2011.

Rappelant à quel point sa peur de la santé l’a poussé à rester en bonne santé pour ses enfants, Les a poursuivi: «Je suis allé faire un bilan de santé avec un médecin et ils ont dit que j’étais pré-diabétique.

« Heureusement, je l’ai attrapé assez tôt pour dire: » Bon, nous y voilà, je dois faire quelque chose « .

« Cela m’a fait prendre la responsabilité de ma propre santé. Étant un père plus âgé, je veux être là pour mes enfants. Je veux être ici quand j’aurai 100 ans.

«Ils sont la chose la plus importante pour moi.

« Je dois assumer la responsabilité envers mes enfants. »

La révision de la santé de Les l’a vu passer de 15 pierres à 12 pierres grâce à la suppression de l’alcool et du pain, et à 10 000 pas un jour.

Cela signifie qu’il a été en mesure d’inverser le diagnostic de pré-diabète de type 2 – mais il est toujours partisan d’un traitement.

Il a déclaré: «Je touchais un peu moins de 15 pierres, ce que je savais trop haut – je mesure 5 pieds 9 pouces – et je peux maintenant mettre mes vieux vêtements. J’ai changé mon alimentation et plutôt que de manger du pain blanc, j’opterai pour du pain au seigle ou au levain.

« J’ai réduit ma consommation de viande, ma consommation de sucre et je suis le régime méditerranéen, qui a prouvé que les gens avaient moins de diabète et de crises cardiaques.

« J’ai découpé du blanc vin et je pourrais avoir la bière étrange. J’ai de temps en temps de la glace Magnum.

Les changements signifient que Les se sent prêt pour le défi physique de Strictly.

Mais son CV varié, y compris une carrière réussie sur scène, signifie que les fans ont déjà gémi qu’il aura un avantage injuste.

Il a joué avec la Royal Shakespeare Company, l’English National Opera et dans des pièces à succès et des comédies musicales telles que Hairspray, Legally Blonde et 42nd Street.

L’animateur Les a déclaré à Good Morning Britain hier: «Je fais un peu de mélange de chaussures souples avec Michael Ball dans Hairspray, mais je ne suis pas formé et certainement pas en ce qui concerne la salle de bal et le latin. Je ne sais pas pour le cha-cha-cha.

La star dit qu’il est également prêt pour le défi mental de Strictly, qui comprend un calendrier difficile, un examen minutieux des juges et un vote du public. Cela vient après qu’il ait subi une dépression très publique alors qu’il apparaissait sur Célébrité Grand Frère en 2002.

Canal 4

Les traversait une période difficile de sa vie sur Celebrity Big Brother[/caption] Alamy

Il dit que son mariage avec Amanda Holden s’est transformé en « charade »[/caption]

C’était au moment où son mariage avec sa deuxième épouse Amanda, 52 ans, était sur les rochers et les téléspectateurs ont été choqués de voir sa dépression se dérouler alors qu’il parlait aux poulets dans le jardin.

Le couple a eu une séparation temporaire en 2000 lorsque la liaison d’Amanda avec l’acteur Neil Morrissey, 61 ans, a été révélée, avant de divorcer en 2003.

Les a admis plus tard que l’apparition n’était « pas sa décision la plus sage ».

Dans son livre de 2008 Must The Show Go On?, il a avoué que c’est alors qu’il était à l’intérieur de la maison de télévision qu’il s’est rendu compte que sa « charade d’un mariage était terminée ».

Les a déclaré: « J’ai eu des épisodes dépressifs et, lorsque je me suis senti déprimé, j’ai réalisé qu’en plus de notre santé physique, nous devons prendre soin de notre santé mentale et je crois beaucoup en thérapie.

«Je vois quelqu’un une fois par mois pour faire un bilan mental pour voir si je me sens bien. C’est bien de lâcher prise et de parler à quelqu’un.

Maintenant, Les affrontera Krishnan Guru-Murthy, 53 ans, Annabel Croft, 57 ans, et l’acteur d’EastEnders Bobby Brazier, 20 ans, pour concourir pour le trophée Strictly Glitterball.

Il a déclaré: « J’ai encore de la chance d’être là quand je pense avoir perdu des amis comme Keith Chegwin [who died age 60 of lung disease].

« C’était un gars cher et merveilleux. Il semblait vraiment en forme et en bonne santé et des choses comme ça rappellent à quel point la vie est fragile.

« J’ai pu prouver que vous pouvez inverser le pré-diabète par l’alimentation, l’exercice et une forte volonté. Je suis heureux d’être encore là.