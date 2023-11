Les dendrites, et pas seulement le soma, pilotent le calcul cérébral

Résumé: Les chercheurs remettent en question une hypothèse vieille de 75 ans en neurosciences, suggérant que les dendrites jouent un rôle crucial dans le calcul cérébral, et pas seulement dans le soma neuronal.

Des expériences menées dans des conditions non physiologiques ont révélé que les caractéristiques des neurones telles que la fréquence de déclenchement et le seuil de stimulation sont contrôlées par les dendrites.

Cette découverte révolutionnaire implique que les dendrites pourraient jouer un rôle essentiel dans les processus d’apprentissage et pourraient même influencer notre compréhension des états cérébraux et des maladies dégénératives.

L’étude présente un changement de paradigme, indiquant que les dendrites sont des éléments informatiques actifs, plutôt que de simples collecteurs de signaux passifs. Les résultats expérimentaux ont montré que les caractéristiques des neurones sont maintenues même dans des conditions différentes de l’état du cerveau éveillé, ce qui suggère une origine dendritique de ces caractéristiques. Cette nouvelle perspective pourrait remodeler notre approche de la compréhension des maladies dégénératives et des mécanismes fondamentaux des états d’éveil et de sommeil du cerveau.

Source: Université Bar-Ilan

Le cerveau est un réseau complexe contenant des milliards de neurones. Le soma de chacun de ces neurones communique simultanément avec des milliers d’autres via leurs synapses (liens) et collecte les signaux entrants à travers plusieurs « bras » extrêmement longs et ramifiés appelés arbres dendritiques.

Au cours des 75 dernières années, une hypothèse centrale des neurosciences a été que l’élément informatique de base du cerveau est le soma neuronal, où les arbres dendritiques longs et ramifiés ne sont que des câbles qui leur permettent de collecter les signaux entrants de ses milliers de neurones connectés. Cette hypothèse de longue date est aujourd’hui remise en question.

Dans un article qui vient d’être publié dans Physique Ades chercheurs de l’Université Bar-Ilan en Israël révèlent que de nombreuses caractéristiques dynamiques communément attribuées au soma peuvent provenir de mécanismes dendritiques.

“En général, les expériences in vitro examinent les neurones en utilisant un potentiel de membrane de maintien fixe, imitant les conditions physiologiques de cerveaux intacts à l’état éveillé”, a déclaré le professeur Ido Kanter, du département de physique de Bar-Ilan et de recherche multidisciplinaire sur le cerveau de Gonda (Goldschmied). Center, qui a dirigé la recherche.

« Nous sommes allés à l’encontre des idées reçues et avons réalisé de nouveaux types d’expériences, violant les conditions physiologiques du cerveau. Les résultats ont montré que les caractéristiques neuronales sont indépendantes de ces conditions physiologiques, une découverte qui identifie fortement les dendrites comme les segments qui contrôlent les caractéristiques de la plasticité neuronale, telles que la fréquence de déclenchement neuronal et le seuil de stimulation du neurone.

Les preuves expérimentales présentées soutiennent les recherches antérieures de Kanter et de son équipe de recherche expérimentale – menées par le Dr Roni Vardi – indiquant des preuves efficaces d’apprentissage de l’arbre dendritique pour l’adaptation sous-dendritique à l’aide de cultures neuronales, ainsi que d’autres propriétés anisotropes des neurones, comme différentes formes d’onde de pointe, réfractaires. périodes et débits de transmission maximaux.

Les nouveaux résultats appellent à réexaminer l’origine des maladies dégénératives, puisque l’origine de nombreuses fonctionnalités neuronales dépasse le cadre traditionnel et doit être attribuée aux dendrites plutôt qu’au soma. De plus, les résultats questionnent l’origine des états d’éveil et de sommeil de notre cerveau qui sont communément attribués au niveau du potentiel membranaire somatique.

A propos de cette actualité de la recherche en neurosciences

Auteur: Elana Oberlander

Source: Université Bar-Ilan

Contact: Elana Oberlander – Université Bar-Ilan

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Les caractéristiques de plasticité neuronale sont indépendantes du potentiel de membrane de rétention neuronale» par Ido Kanter et al. Physica A Mécanique statistique et ses applications

Abstrait

Les caractéristiques de plasticité neuronale sont indépendantes du potentiel de membrane de rétention neuronale

Les caractéristiques neuronales dynamiques réversibles in vitro sont généralement examinées à l’aide d’un potentiel de membrane de maintien fixe, imitant les conditions physiologiques de cerveaux intacts à l’état éveillé.

Ici, un ensemble de caractéristiques de plasticité neuronale dans les cultures synaptiques bloquées se révèlent indépendantes du potentiel membranaire de maintien dans la plage [−95, −50] mV. Plus précisément, la fréquence de déclenchement maximale dendritique et sa période réfractaire absolue sont indépendantes du potentiel de maintien de la membrane.

De plus, le seuil de stimulation est également indépendant du potentiel membranaire de maintien dans les neurones qui ne présentent pas de dépolarisation membranaire en réponse à des stimulations inférieures au seuil.

Ces caractéristiques robustes de plasticité dendritique sont une condition préalable à la modélisation neuronale et à leur utilisation dans des réseaux neuronaux interconnectés afin de réaliser des fonctionnalités d’ordre supérieur.