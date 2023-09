Les démons de l’enfance animent Elon Musk, selon une biographie très attendue

Une biographie très attendue d’Elon Musk décrit le magnat turbulent comme un homme animé par des démons d’enfance, obsédé par l’idée d’amener la vie humaine sur Mars et qui exige que son personnel soit « hardcore ».

« Elon Musk » est écrit par le biographe vedette Walter Isaacson, ancien rédacteur en chef du Time Magazine, surtout connu pour son portrait à succès du fondateur d’Apple, Steve Jobs, ainsi que pour son regard sur la vie d’hommes axés sur la science tels qu’Albert. Einstein et Léonard de Vinci.

Certains médias américains ont eu un accès anticipé au livre de plus de 600 pages avant sa sortie mondiale officielle mardi, et plusieurs extraits ont également été publiés ces derniers jours.

Quelques heures avant sa sortie sur Amazon, les précommandes avaient fait d' »Elon Musk » le deuxième livre le plus vendu aux Etats-Unis, derrière un titre d’auto-assistance co-écrit par Oprah Winfrey.

Une grande partie de la jeunesse de Musk est déjà connue du public, l’attention étant concentrée sur son père violent Errol Musk, que Musk méprise.

De nombreuses pépites jusqu’alors inconnues du récit proviennent d’une période plus récente, lorsque Isaacson suivait son sujet avec un accès instantané à sa vie quotidienne.

Un passage largement rapporté raconte comment Musk a personnellement fait échouer un plan de l’armée ukrainienne visant à mener une opération majeure en Crimée en refusant l’accès à Internet à Starlink, suscitant une réaction furieuse de Kiev.

Mais Isaacson a été contraint de revenir sur sa description de l’épisode après que Musk ait tweeté que l’accès Starlink n’était pas encore opérationnel en Crimée au moment de sa décision.

Le rachat chaotique et impulsif de Twitter par Musk (maintenant rebaptisé X) suscite également beaucoup d’attention, le milliardaire étant considéré comme ayant du mal à reconnaître que la technologie et la volonté ne suffiront pas à renverser la fortune de la plateforme.

Un autre thème récurrent dans le récit d’Isaacson est la tendance vindicative de Musk envers les sceptiques et les critiques.

Après avoir acquis Twitter à la fin de l’année dernière, Musk et ses plus proches lieutenants ont passé au peigne fin leurs courriers électroniques et les réseaux sociaux et ont licencié des dizaines d’employés qui avaient critiqué le nouveau propriétaire.

Dans un autre épisode, Musk a défié les avertissements des dirigeants et, avec l’aide d’une petite équipe, a déplacé les serveurs critiques d’un centre de données de Sacramento pour réduire les coûts, ce qui a entraîné une série de pannes majeures.

Il a également refusé de s’associer à Bill Gates dans des actions caritatives, car le fondateur de Microsoft avait parié contre le succès de Tesla en bourse.

Le livre dit également que Musk, qui s’inquiète du dépeuplement, a maintenant 10 enfants, dont un enfant jusqu’alors inconnu avec son partenaire occasionnel Grimes.

Les critiques ont été mitigées, le Washington Post faisant l’éloge du reportage mais déçu qu’Isaacson « ait donné la priorité aux anecdotes révélatrices et aux reportages en coulisses plutôt qu’à une lentille critique sophistiquée ».

Kara Swisher, experte technologique américaine influente et critique de Musk, a déclaré que le livre racontait l’histoire d’un « fils triste et intelligent (qui) se transforme lentement en (le) père mentalement violent qu’il abhorre ».

« Souvent vrai, parfois faux, toujours un petit imbécile », a-t-elle déclaré à propos du portrait d’Elon Musk dans le livre.