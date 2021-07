Les démons anglais des tirs au but reviennent hanter Gareth Southgate & Co.

LONDRES — Le plus grand démon d’Angleterre demeure.

Gareth Southgate et ses joueurs ont tant fait cet été pour redéfinir les relations du pays avec les grands tournois, mais le plus grand fantôme psychologique de la fête a détruit un autre rêve : les Trois Lions ont perdu un autre aux tirs au but.

Craie une autre année de douleur. Southgate a choisi la deuxième équipe la plus jeune lors de ces finales en partie parce qu’elle n’était pas alourdie par le poids de l’histoire, mais l’Euro 2020 se situe désormais aux côtés de 1990, 1996, 1998, 2004, 2006 et 2012 dans la liste des sorties de tournoi par la méthode la plus cruelle possible.

L’Angleterre n’a remporté que 22% de ses tirs au but dans les tournois majeurs (deux sur neuf), le ratio le plus bas de toutes les nations européennes à avoir participé à trois ou plus.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Tearful Mancini ne peut pas cacher ses émotions après la victoire de l’Italie

– Marcotti : Mancini a promis le changement à l’Italie et a tenu ses promesses

Southgate avait fait beaucoup pour bannir la peur des tirs au but en 2018, organisant leur tout premier succès en tirs de barrage en Coupe du monde lors des huitièmes de finale contre la Colombie. Il y avait une conviction et une logique dans leur méthodologie ce soir-là qui n’a pas été tout à fait reproduite à Wembley, alors que l’Italie a devancé une fusillade semée d’erreurs 3-2 après 120 minutes qui s’est terminée 1-1.

Bukayo Saka était inconsolable après son échec décisif mais, à 19 ans dans son neuvième international, c’était le premier penalty de sa carrière senior.

Marcus Rashford n’est probablement qu’à quelques jours d’une intervention chirurgicale sur un problème d’épaule qui a entravé sa contribution pendant le tournoi, le limitant à seulement 84 minutes. En tant que remplaçant à la 120e minute, il a touché le ballon à deux reprises en prolongation avant de frapper son penalty contre le poteau droit de Gianluigi Donnarumma.

Jadon Sancho a été complètement exclu de l’équipe de la journée pour le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, n’a commencé qu’une seule fois tout le tournoi mais a fini par entrer dans la mêlée aux côtés de Rashford, voyant son penalty également sauvé par Donnarumma. Comme Rashford, Sancho n’a touché le ballon que deux fois auparavant, mettant fin au match avec un arrière latéral de fortune.

Il n’y a personne de mieux qualifié que Southgate pour réconforter ce trio après une telle déception individuelle, compte tenu de son propre penalty manqué 25 ans plus tôt dans l’ancien Wembley.

Mais, également, pour quelqu’un d’aussi studieux et minutieux dans sa préparation, cela ressemblait à un point culminant en lambeaux à un jeu dans lequel l’Angleterre a également cédé l’initiative précoce.

Sans aucun doute informé par sa propre expérience personnelle, Southgate a cherché à détourner tout blâme de ceux qui ont manqué.

« Ce qu’ils doivent savoir, c’est qu’aucun d’eux n’est seul », a déclaré Southgate. « Nous gagnons et perdons en équipe et les tireurs de penalty sont mon choix. Nous avons travaillé sur eux à l’entraînement, c’est ma décision. Ce n’est pas aux joueurs.

« Ce soir, ce n’est pas parti pour nous, mais nous savons qu’ils étaient les meilleurs preneurs qu’il nous restait sur le terrain. Nous avons essayé d’amener ces joueurs sur le terrain. Nous avions déjà dû en retirer quelques-uns pendant le match lui-même. Alors oui, bien sûr, ça va être déchirant pour les garçons mais ils ne sont pas à blâmer pour ça, c’est ma vocation en tant qu’entraîneur.

« C’est un processus que nous avons traversé. Nous avons suivi ce qu’ils ont fait avec leurs clubs sur une longue période de temps, puis ce qu’ils ont également montré à l’entraînement.

« C’est le processus qui a fonctionné pour nous en Russie et dans la Ligue des Nations [beating Switzerland in 2019]. Ce soir, ça n’a pas tout à fait fonctionné. »

Malgré tous les progrès indéniables réalisés par l’équipe de Gareth Southgate lors de l’Euro 2020, l’Angleterre s’est une nouvelle fois défaite au point de penalty. Paul Ellis – Piscine/Getty Images

L’Angleterre est sortie des blocs ici dans une atmosphère bruyante rendue encore plus chaotique par des centaines de fans prenant d’assaut le stade et se frayant un chemin vers des sièges sans billets de match.

Des milliers de fans se sont rassemblés le long de Wembley Way toute la journée. Une alchimie de bière blonde, de hasch et d’optimisme patriotique imprégnait l’air. Certains de ceux qui ont peut-être été enhardis par leur session d’une journée ont submergé les stewards en abattant les barrières ou en accédant au hall par des entrées pour handicapés pour submerger les stewards dans certaines sections.

Le bruit au coup d’envoi était assourdissant mais encore plus élevé alors que la surprise tactique de Southgate d’introduire Kieran Trippier pour Saka et de passer à une forme 3-4-3 a rapporté des dividendes en deux minutes.

Harry Kane a nourri Trippier qui a traversé le poteau arrière où l’autre ailier de l’Angleterre, Luke Shaw, les a volés devant. C’était le premier but du défenseur de Manchester United en Angleterre et le plus rapide jamais inscrit en finale de l’Euro.

La combinaison d’être surchargé dans les tribunes et sur les ailes menaçait de submerger l’Italie. L’Angleterre a dominé la première demi-heure mais l’Italie a commencé à gagner en influence, Marco Verratti en particulier a commencé à prendre pied au milieu de terrain.

L’équilibre a encore changé après la mi-temps alors que Roberto Mancini a présenté Bryan Cristante et Domenico Berardi, faisant tourner ses attaquants avec Lorenzo Insigne fonctionnant en partie comme un faux neuf.

L’Angleterre a lutté par la suite. En réfléchissant à la sortie de l’Angleterre de la Coupe du monde 2018 avec une défaite en demi-finale en prolongation contre la Croatie, Southgate a évoqué un manque de bravoure avec le ballon après avoir pris de l’avance, la fatigue et sa propre culpabilité d’être conservateur avec ses remplacements.

Malgré tous les progrès indéniables réalisés par l’Angleterre, les mêmes problèmes leur sont arrivés ici. Southgate a changé la forme de l’Angleterre en introduisant Saka pour Trippier. Jordan Henderson a remplacé l’excellent Declan Rice.

Pourtant, l’Angleterre s’accrochait de plus en plus. Mason Mount a connu un bon tournoi, mais il a eu la chance de survivre dans les prolongations, finalement remplacé à la 99e minute par Jack Grealish.

Pourtant, tout comme la Croatie a commencé à monopoliser la possession en 2018, l’Italie a continué à sembler le vainqueur le plus probable jusqu’à ce qu’il soit laissé aux tirs au but pour régler une finale de l’Euro pour la deuxième fois de l’histoire seulement.

Cette équipe d’Angleterre a désormais sa propre histoire à surmonter. La consolation viendra lors de leur première apparition finale depuis 55 ans, une victoire cathartique contre l’Allemagne, une victoire décisive en demi-finale contre le Danemark et une reconnexion avec les fans tout en ayant un impact positif sur des questions qui transcendent le sport.

« Ils ont fait plus que n’importe quelle autre équipe au cours des 50 dernières années », a ajouté Southgate. « Donc, les joueurs devraient être incroyablement fiers de ce qu’ils ont fait. Ce soir, bien sûr, c’est difficile de se rapprocher si près que vous savez que ces opportunités dans votre vie sont incroyablement rares. »

La FA vise depuis longtemps la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar, le tournoi que l’Angleterre devrait gagner. Southgate a affirmé vendredi qu’il n’était pas l’article fini malgré le fait qu’il dirigeait son équipe avec intégrité tout au long. L’Angleterre est plus proche qu’elle ne l’a été depuis un certain temps. Mais certains démons demeurent.