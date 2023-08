"Les démolitions à Nuh ne sont pas à distance un cas de nettoyage ethnique": Haryana

Le gouvernement de l’Haryana a défendu sa campagne de démolition à Nuh, affirmant qu’aucune structure n’avait été rasée contre la loi et que l’exercice n’était « pas à distance un cas de nettoyage ethnique ».

Dans une réponse qu’il soumettra au greffe de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana, le gouvernement de l’État a déclaré que bien que le ratio de population musulmane-hindoue à Nuh soit de 80:20, la proportion de démolition était de 70:30.

La campagne de démolition à Nuh est passée sous le scanner de la Haute Cour le 7 août lorsque la cour des juges GS Sandhawalia et Harpreet Kaur Jeevan en a pris note et a interrompu l’exercice. Evoquant la campagne de démolition, la haute cour avait alors demandé s’il s’agissait d’un « exercice de nettoyage ethnique ».

Lors de l’audience précédente, un banc de division des juges Arun Palli et Jagmohan Bansal a renvoyé la semaine dernière l’affaire au juge en chef avant d’ajourner l’affaire pour aujourd’hui.

L’affaire a été soulevée aujourd’hui devant le banc de division du juge en chef Ravi Shankar Jha et du juge Arun Palli.

« Le tribunal a déclaré que la réponse devrait être déposée au greffe (du tribunal), ce que nous allons faire », a déclaré l’avocat général supplémentaire de l’Haryana, Deepak Sabharwal, aux journalistes devant le complexe de la Haute Cour après l’audience d’aujourd’hui.

La campagne de démolition a commencé quelques jours après que des affrontements communautaires ont éclaté à Nuh le 31 juillet après qu’une procession Vishva Hindu Parishad ait été bombardée de pierres. La violence, qui s’est également propagée à Gurugram voisin, a fait six morts.

Parlant de la campagne de démolition, le ministre de l’Intérieur Anil avait déclaré plus tôt : « Ilaj mein bulldozer bhi ek karavayi hai (le bulldozer fait partie du traitement) ».

M. Sabharwal a déclaré aujourd’hui que l’État avait préparé une réponse de 400 pages et annexé tous les documents détaillant la procédure suivie avant la campagne de démolition.

« Nous avons également déclaré dans notre réponse que dans la campagne de démolition qui a été menée à Gurugram (les structures impliquées) appartiennent entièrement à une seule communauté – la communauté hindoue », a-t-il déclaré.

« A Nuh, nous avons dit dans notre réponse que selon le recensement de 2011 et en 2023, la domination est de la communauté musulmane et le ratio (de population) est de 80:20. Ainsi, nous avons annexé le tableau et notons que malgré ceci, la démolition qui est effectuée, le rapport (des démolitions) est de 70:30 », a déclaré M. Sabharwal

« Donc, on ne peut pas dire à distance qu’il s’agit d’un cas de nettoyage ethnique. Ce n’était qu’une appréhension du tribunal dont l’État a totalement démontré dans sa réponse que toute la procédure a été suivie », a-t-il déclaré.

A Gurugram, « 100 % des démolitions effectuées concernent la communauté hindoue », a-t-il ajouté.

M. Sabharwal a déclaré que les affiliations religieuses de ceux dont les maisons sont rasées ne sont pas mentionnées dans les archives, mais « puisqu’il y a eu une interpellation du tribunal, nous avons donc également donné (des détails sur) la religion dans la réponse ».

« Toutes les données de démolition ont été annexées, des avis de démolition entiers ont été annexés et la réponse compte 400 pages », a-t-il déclaré.

Citant un exemple, il a déclaré que certaines structures avaient été rasées à Nuh sur ordre du NGT car elles violaient la loi sur la préservation des terres du Pendjab.

« Pour l’État, tous sont égaux et il ne s’agit pas du tout d’un cas de nettoyage ethnique. L’État est très clair à ce sujet. Nous déposerons une réponse devant le greffe samedi », a déclaré M. Sabharwal.

« Nous annexerons les avis et même les ordres de démolition passés et les instructions du NGT et des tribunaux. Ainsi, il n’y a même pas une seule démolition qui soit contraire à la loi », a déclaré l’avocat général supplémentaire.

Il a également déclaré que les démolitions sont effectuées par différentes branches du gouvernement, notamment les conseils municipaux et l’autorité de développement urbain de l’État, mais qu’aucune donnée n’est collectée sur la religion ou la caste des personnes concernées.

« Dans notre réponse, nous avons joint tous les avis. Aucune procédure n’a été contournée. Vingt-sept annexes, tous les avis, les ordres de démolition et l’instruction du NGT ou des tribunaux ont été annexés », a-t-il déclaré.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)