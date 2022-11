Les démocraties du monde demandent : pourquoi l’Amérique ne peut-elle pas s’auto-réparer ?

“C’est comme regarder un membre de la famille, pour qui vous avez une énorme affection, s’automutiler”, a ajouté M. Turnbull. “C’est affligeant.”

D’autres pays font les choses différemment.

Le Canada a entrepris des changements constants pour améliorer son système électoral. En 1920, le pays a placé les élections fédérales sous le contrôle d’un fonctionnaire indépendant qui ne rend compte à aucun gouvernement ou politicien et qui a le pouvoir de punir les contrevenants aux règles. En 1964, la responsabilité de fixer les limites des circonscriptions a été confiée à 10 commissions également indépendantes, une pour chaque province.

Taïwan et plus d’une douzaine de pays ont également créé des organes indépendants pour déterminer les circonscriptions électorales et veiller à ce que les votes soient exprimés et comptés de manière uniforme et équitable.

L’approche n’est pas infaillible. Le Nigeria, le Pakistan et la Jordanie ont tous des commissions électorales indépendantes. Beaucoup de leurs élections n’ont toujours pas été libres et fiables.

Mais là où les études montrent que la participation et la satisfaction à l’égard du processus sont les plus élevées, les élections sont organisées par des organes nationaux conçus pour être apolitiques et inclusifs. Plus de 100 pays ont une forme ou une autre d’inscription obligatoire ou automatique sur les électeurs ; en général, les démocraties ont rendu le vote plus facile ces dernières années, et non plus difficile.

Actualisé 8 novembre 2022, 00 h 58 HE

Les démocraties les plus saines du monde imposent également des limites plus strictes aux dons de campagne – au Canada, les dons politiques des entreprises et des syndicats sont interdits, tout comme les campagnes d’action politique pour promouvoir des partis ou des candidats. Et de nombreuses démocraties ont adopté le changement.